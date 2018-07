Mondiale Sitting Volley | le azzurre si fermano in semifinale contro gli Stati Uniti

Mondiale di Sitting Volley : impresa storica delle azzurre - l’Italia è ai quarti : In Olanda le azzurre del Sitting Volley hanno battuto l’Iran e sono volate ai quarti di finale impresa storica ad Arnhem (Olanda) delle azzurre del Sitting Volley , capaci alla prima partecipazione in un Campionato Mondiale di raggiungere i quarti di finale. Decisivo è stato il successo sull’Iran 3-1 (28-26, 23-25, 25-15, 25-22), una vittoria meritatissima che proietta le ragazze di Amauri Ribeiro tra le migliori otto formazioni ...

Sitting Volley : da domenica le azzurre in campo si renderanno protagoniste del Mondiale femminile : Da domenica si parte con il Mondiale femminile di Sitting Volley, le azzurre saranno protagoniste Nella giornata di ieri le azzurre del direttore tecnico Amauri Ribeiro sono arrivate in Olanda per prendere parte al Campionato Mondiale di Sitting Volley. Lo storico esordio della nazionale tricolore, prima volta assoluta in una rassegna iridata, è fissato per domenica 15 luglio (ore 11) contro la plurititolata Cina: campione del Mondo 2010, ...