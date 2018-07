Juve | scelto il compagno d' attacco di Ronaldo

Spinazzola : 'La Juve è un sogno. Ho scelto il 37 - il 7 era già occupato' : Ora è un top club tra i primi nel mondo. I primi anni in prestito sono stati difficili, non riuscivo a giocare e a dare il massimo, poi quando mi hanno spostato di ruolo ho avuto più facilità nel ...

Ronaldo : 'Da tempo avevo scelto la Juve' : ANSA , TORINO , 16 LUG 'E' stata una decisione che hopreso da tanto tempo: la Juve è uno dei migliori club al mondo,sceglierla è stato facile'. Sono le prime parole di CristianoRonaldo da neobianconero, nella presentazione a Torino. 'La miacarriera è stato un sogno, ho vinto tutto. Ma sono ancoragiovane, sono ...

CRISTIANO RONALDO-JuveNTUS : È A TORINO/ Video : atterrato con aereo privato - ha scelto viaggio “top secret” : CRISTIANO Ronaldo alla Juventus: è a TORINO, Video. Il fuoriclasse portoghese è atterrato con aereo privato a Caselle. Ha scelto viaggio “top secret”: ecco perché(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 18:07:00 GMT)

Juve - Cancelo si presenta : "Ho scelto di venire qui per vincere" : Il portoghese: "Ringrazio l'Inter che mi ha fatto maturare, ora sono in una delle squadre migliori del mondo. Ronaldo è il più forte di tutti, vincere la Champions non è un obbligo"

RONALDO ALLA Juve - parla Mendes : 'Soddisfazione e felicità per la scelta di Cristiano. Ha già scelto dove vivrà' : Cristiano è molto felice di poter giocare per uno dei club più importanti del mondo. Ha già deciso dove vivrà. È un bellissimo attico nel centro di Torino . Auguriamo a Cristiano ed ALLA JUVE molti ...

Inter - Asamoah : "Mi sento come a casa. Potevo restare alla Juve ma ho scelto questa maglia" : "Mi sento già come a casa". Così Kwadwo Asamoah, neo giocatore dell'Inter, si è presentato in conferenza stampa al Suning Center: "Difficile lasciare la Juventus ma quello che ho visto che può fare ...

In Spagna : 'Ecco quando Ronaldo ha rotto col Real e scelto la Juventus' : MADRID - 'È stato lo scorso gennaio che Cristiano Ronaldo ha deciso di lasciare il Real Madrid , disgustato dalla mancanza di tatto del presidente Florentino Perez che nel giugno precedente gli aveva ...

La Spagna è sicura : "CR7 ha scelto la Juve" per 35 milioni di motivi : Riavvolgere il nastro di sette mesi, please. Quando Marotta, spaziando di qua e di là, aveva spiegato, a proposito della possibilità che Cristiano Ronaldo potesse vestire la maglia della Juventus, che ...

Milinkovic-Savic alla Juventus?/ Calciomercato - il serbo ha scelto i bianconeri ma Lotito non molla : Sergej Milinkovic-Savic resta il grande obiettivo di Calciomercato della Juventus: il calciatore serbo avrebbe già scelto i bianconeri ma per Beppe Marotta non sarà facile trattare(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 11:45:00 GMT)

Calciomercato Juve - ufficiale Emre Can : "Ecco perché ho scelto i bianconeri" : L'ex Liverpool ha firmato un quadriennale con la Vecchia Signora: al suo entourage vanno 16 milioni. Il giocatore indosserà la maglia numero 23

Emre Can alla Juventus/ Calciomercato - operazione ufficiale : “Ecco perché ho scelto la maglia 23" : Emre Can alla Juventus, Calciomercato, operazione ufficiale: “E’ un giorno fantastico per me”. Le prime parole da neo bianconero del centrocampista tedesco ex Liverpool(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 19:58:00 GMT)

Calciomercato Juventus - scelto il sostituto di Buffon : secondo colpo per i bianconeri dopo Emre Can : dopo aver chiuso ieri per Emre Can, la Juventus ha ormai in pugno anche Mattia Perin: ecco le cifre dell’affare Ieri Emre Can, oggi tocca a Mattia Perin. La Juventus accelera nel mercato estivo, piazzando il secondo colpo nel giro di poche ore. Vista la partenza di Buffon, che ha deciso di chiudere la propria esperienza in bianconero, Marotta aveva bisogno di un altro portiere oltre Szczesny, così ha deciso di strappare il classe ’92 ...

Calciomercato Genoa - Preziosi scatenato : “Perin alla Juve? Mattia ha scelto. Ho chiuso per un attaccante - un altro straordinario è in arrivo…” : Calciomercato Genoa – Il Genoa pensa alla prossima stagione ed in particolar modo al mercato, importanti indicazioni da parte del presidente Preziosi, presente all’inaugurazione del locale Zushi a Genova ha parlato alla stampa di acquisti e cessioni: “Perin? Se vuole andare via la Juventus ci deve ancora chiamare, credo abbia aspettato l’addio di Buffon per poterci contattare: se lo faranno e ci faranno un’offerta consona ...