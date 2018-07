Caro dottore | questo Paese è un bordello

ilgiornale

: RT @alesallusti: Segretariopoli e le due categorie in cui si dividono gli italiani: i fessi e i furbi... ?? - iopunto67 : RT @alesallusti: Segretariopoli e le due categorie in cui si dividono gli italiani: i fessi e i furbi... ?? - Elenalacerci : RT @alesallusti: Segretariopoli e le due categorie in cui si dividono gli italiani: i fessi e i furbi... ?? -

(Di venerdì 20 luglio 2018), il grande Giuseppe Prezzolini diceva: "I cittadini italiani si dividono in due categorie: i fessi e i furbi. Colui che sa, è un fesso, colui che riesce senza sapere è un furbo. I primi hanno dei principi, i secondi dei fini". Non si offenda, ma il suo curriculm parla chiaro. Lei appartiene alla categoria dei fessi che hanno creduto in un sogno e che sogno il suo - non avendo calcolato che in Italia, parole di Indro Montanelli "ilè l'unica istituzione dove la competenza è premiata e il merito riconosciuto".Quindi uno con le sue qualità e capacità se fosse nata con le tette e disinvolta oggi sarebbe ricco. Invece è nato uomo e ha voluto fare il medico. Un momento di debolezza che ora paga e non deve lamentarsi se una ragazzina compaesana del ministro Di Maio e fidanzata con il suo braccio destro guadagna al primo impiego, per fare la segretaria, più di lei medico ...