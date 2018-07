Anno 2036 | l’inizio della fine della benzina

gqitalia

(Di venerdì 20 luglio 2018) Il piccodomanda di petrolio si sarà attorno al, poi la domanda scemerà inesorabilmente. È la stimasocietà di ricerche sull’energia Wood Mackenzie, riportata dal Financial Times. I veicoli elettrici avrun ruolo nella progressiva discesadomanda a partire in particolare dagli anni ’30 di questo secolo quando, secondo la consulting britannica, gli elettrici e i robotaxi conquisterlarghe fette di mercato. I veicoli elettrici autonomi sono stimati come un fattore più forte di impatto sulla domanda globale di, il cui declino è stato pronosticato anche dalla International Energy Agency secondo cui dopo il picco del prossimo decennio prenderà il via un rallentamento man mano che la domanda è incalzata dall’efficienza energetica e dalla diffusione delle automobili elettriche. I veicoli elettrici autonomi giocherun ruolo importante, ...