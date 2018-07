Ambiente | la Marina rinnova l’accordo di collaborazione con il Cnr

meteoweb.eu

(Di venerdì 20 luglio 2018) Il capo di Stato Maggiore dellaMilitare Valter Girardelli e il presidente del Cnr Massimo Inguscio hanno firmato questa mattina il rinnovo dell’accordo ditra le due istituzioni in materia di tutela dell’marino, dell’innovazione tecnologica, delle energiebili, della progettazione navale e della ricerca idro-oceanografica. “E’ unastrategica – ha detto Inguscio – con punte di diamante che vanno da indagini scientifiche a sinergie di ricerca civile e militare”. “Si tratta di un accordo che guarda al futuro – ha aggiunto Girardelli – ad uno sviluppo che non puo’ prescindere dalle attivita’ finalizzate alla tutela e alla salvaguardia del mare che sempre piu’ rappresenta la fonte primaria dello sviluppo economico e sociale per una nazione come ...