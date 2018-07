Ricerca | Eni con Enea alla ricerca di soluzioni tecnologiche innovative

ENI ed ENEA in partnership per avvio attività di Ricerca congiunte : In particolare, le parti valuteranno tematiche legate all'economia circolare e nuovi modelli economici sostenibili, alla produzione di energia a basse o nulle emissioni di gas serra , tra cui solare ...

ENI ed ENEA in partnership per avvio di attività di Ricerca congiunte : In particolare, le parti valuteranno tematiche legate all'economia circolare e nuovi modelli economici sostenibili, alla produzione di energia a basse o nulle emissioni di gas serra , tra cui solare ...

Eni : avviata partnership con Enea per attività di Ricerca scientifica e tecnologica : In particolare, le parti valuteranno tematiche legate all'economia circolare e nuovi modelli economici sostenibili, alla produzione di energia a basse o nulle emissioni di gas serra, tra cui solare a ...

Eni ed ENEA avviano partnership per attività di Ricerca scientifica e tecnologica congiunte : Eni ed ENEA hanno siglato una partnership per l’avvio di attività di ricerca congiunte nell’ambito di aree tecnologiche e scientifiche strategiche per Eni e di potenziale grande impatto per il Paese come l’economia circolare, le energie alternative e la tutela ambientale. L’intesa (Memorandum of Understanding) tra le parti è stata firmata oggi a Roma presso la sede dell’Agenzia dal Presidente dell’ENEA, Federico Testa, e dall’Amministratore ...

Mafia - scacco ai Casamonica : 31 arresti - anche Domenico Spada. Sei persone ancora Ricercate : scacco al clan dei Casamonica: in un blitz scattato all'alba i carabinieri hanno eseguito 31 misure cautelari per appartenenti al clan. Altri sei ordini della Gip di Roma su input della Dda...

Mafia - scacco ai Casamonica : 31 arresti - anche Domenico Spada. Sei persone ancora Ricercate : scacco al clan dei Casamonica: in un blitz scattato all'alba i carabinieri hanno eseguito 31 misure cautelari per appartenenti al clan. Altri sei ordini della Gip di Roma su input della Dda...

Eni e GSE : nuova campo fotovoltaico e Ricerca in Sardegna : ... ha detto il Presidente del GSE Francesco Sperandini, spiegando che «l'impianto fotovoltaico installato qui ad Assemini costituisce un valore aggiunto in termini di economia circolare, riduzione ...

Pedalando per la Ricerca amici di Denis - l'iniziativa benefica a sostegno della distrofia muscolare di Duchenne : Alla presenza dell'assessore allo sport, Angela Salvatore, e dell'assessore alla sicurezza urbana e alle politiche sociali, Leonardo Casciere, è stato presentato il programma dell'evento, previsto ...

Ricerca : intelligenza e nevrosi “scritte” in 1500 geni : Un team della Vrije Universiteit di Amsterdam, diretto da Danielle Posthuma, ha identificato 939 nuovi geni associati all’intelligenza e oltre 500 geni legati alla nevrosi: i risultati di due studi, pubblicati su “Nature Genetics“, migliorano la comprensione delle funzioni cognitive, spiegano i Ricercatori. Il team di esperti ha analizzato i dati genetici e il punteggio ai test per misurare il Quoziente d’intelligenza di ...

Vaccini per rispondere a resistenza batterica agli antibiotici e prevenire i tumori. Così la Ricerca studia le soluzioni : Tumori alla prostata e al seno, resistenza batterica agli antibiotici, ma anche Alzheimer e malaria. Lo studio per sviluppare i Vaccini prosegue e potrebbe portare a risultati importanti nei prossimi 15 anni con “orizzonti che nemmeno immaginiamo”. “Stiamo lavorando per sviluppare Vaccini in grado di rispondere alla resistenza batterica agli antibiotici. Inoltre sono in corso studi importanti, a livello internazionale, per ...

Vaccini - per rispondere a resistenza batterica agli antibiotici e prevenire i tumori. Così la Ricerca studia le soluzioni : Tumori alla prostata e al seno, resistenza batterica agli antibiotici, ma anche Alzheimer e malaria. Lo studio per sviluppare i Vaccini prosegue e potrebbe portare a risultati importanti nei prossimi 15 anni con “orizzonti che nemmeno immaginiamo”. “Stiamo lavorando per sviluppare Vaccini in grado di rispondere alla resistenza batterica agli antibiotici. Inoltre sono in corso studi importanti, a livello internazionale, per ...

Ricerca : italiani sono “seafood lovers” - ma attenti alla sostenibilità : Marine Stewardship Council, in collaborazione con GlobeScan[1], ha condotto all’inizio del 2018 la più grande Ricerca globale sui consumatori di prodotti ittici investigando alcuni temi fondamentali: abitudini, percezioni, motivazioni nell’acquisto e sensibilità verso la sostenibilità. La Ricerca quantitativa è stata condotta in 22 mercati: Australia, Austria, Belgio, Canada, Cina, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Giappone, ...

Ricerca : scoperti 3 geni che fanno espandere la corteccia del cervello : Due studi pubblicati su “Cell“, condotti da Ricercatori dell’Università della California e dell’Università di Amsterdam, coordinati da David Haussler, hanno scoperto 3 geni che hanno consentito al cervello di ingrandirsi, ampliando le dimensioni della corteccia. Gli esperti hanno studiato i nuovi geni in organoidi, versioni in miniatura della corteccia ottenute in laboratorio dalle staminali: l’ipotesi è che tali ...

Una Ricerca sostiene che I polpi sono alieni venuti dallo spazio : Una ricerca sostiene che I polpi sono alieni venuti dallo spazio I polpi non sono creature di questa Terra, ma… L'articolo Una ricerca sostiene che I polpi sono alieni venuti dallo spazio proviene da Essere-Informati.it.