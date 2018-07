Maltempo | Artea | “Le aziende del Mugello segnalino danni al portale”

meteoweb.eu

(Di giovedì 19 luglio 2018) Leagricole delche hanno riportatoa seguito degli eventi atmosferici del 15 luglio scorso potranno segnalarli sul portale(Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura), attivando così la procedura per l’eventuale riconoscimento della calamità naturale. Lo riporta una nota in cui si aggiunge che “è questa l’immediata risposta della giunta regionale, attraverso l’assessorato all’agricoltura, alla richiesta dell’assessore alle attività produttive dell’Unione delFederico Ignesti”. Nella lettera, indirizzata al presidente Enrico Rossi e all’assessore all’agricoltura Marco Remaschi, si segnala come varieagricole dei comuni di Scarperia e San Piero, Borgo San Lorenzo e Vicchio abbiano visto distrutte intere colture di frutta e ortaggi a seguito di eccezionali fenomeni atmosferici ...