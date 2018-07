: Da nuovi dati INPS emerge che nei primi 5 mesi 2018 gli apprendisti confermati a fine del periodo formativo è in ca… - francescoseghez : Da nuovi dati INPS emerge che nei primi 5 mesi 2018 gli apprendisti confermati a fine del periodo formativo è in ca… - TgLa7 : #Inps: +145.805 contratti stabili nei primi 5 mesi . Totale assunzioni +9,8%. Somministrazione (+21,5%) - SilviaSpattini : RT @francescoseghez: Da nuovi dati INPS emerge che nei primi 5 mesi 2018 gli apprendisti confermati a fine del periodo formativo è in calo… -

Le assunzioni nel settore privato da da gennaio a maggio sono aumentate del 9,8% rispetto allo stesso periodo 2017. Sono datiche confermano l'aumento delle trasformazioni da tempo determinato a indeterminato (+70.000 pari al 45,7% in un anno). In calo invece i rapporti di apprendistato confermati alla concluùsione del periodo formativo: -18,4%. Le cessazioni salgono del 14,3%, in particolare quelle deia tempo determinato.(Di giovedì 19 luglio 2018)