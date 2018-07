Bambini sul web | il decalogo e i trucchi per proteggerli | dal parental control alla

Soccorsi in mare da Frontex e Gdf i 450 migranti sul barcone : anche donne e Bambini : È stato completato il trasbordo dei 450 migranti che erano a bordo del barcone a largo di Linosa: 176 persone sono sul pattugliatore «Protector», inserito nel dispositivo Frontex, e altre 266 sul «Monte Sperone» della Gdf. Otto persone, tutte donne e bambini, sono invece state già trasportate a Lampedusa a bordo di motovedette della Guardia Costier...

Thailandia - c’è già il progetto di un film sul salvataggio dei Bambini : Il momento dell’annuncio del salvataggio di tutti i bambini e dell’allenatore (foto: Getty) Si è fortunatamente conclusa, dopo una ventina di giorni, la disavventura dei dodici ragazzini e del loro allenatore che erano rimasti intrappolati in un complesso sistema di grotte a Tham Luang, nella zona nord della Thailandia. Iniziate il 23 giugno scorso, le complesse procedure di salvataggio, che hanno visto la collaborazione dei marine ...

Salvini ironizza sulle magliette rosse in memoria dei Bambini morti in mare : "Che peccato, in casa non ho trovato neanche una maglietta rossa da esibire oggi...". E l'emoticon di un bacio. Così Matteo Salvini prende le distanze, su Facebook, dall'appello di Libera e Don Ciotti a indossare oggi una maglietta rossa in memoria dei bambini morti in mare mentre tentavano di arrivare in Europa e sfuggire a guerre, fame e miseria.Le magliette rosse ricordano i pigiamini rossi indossati dai bimbi annegati una settimana fa ...

Si scambiavano foto di minori su Facebook : Bambini adescati sul web. Coinvolto anche un diacono : ROMA - Una rete che scambiava su Facebook materiale pedopornografico, in alcuni casi prodotto adescando dei minorenni su internet, è stata scoperta dalla Polizia, che ha arrestato due persone...

Pedopornografia - si scambiavano foto di minori su Facebook : i Bambini adescati sul web. Coinvolto anche un diacono : Una rete che scambiava su Facebook materiale pedopornografico, in alcuni casi prodotto adescando dei minorenni su internet, è stata scoperta dalla Polizia, che ha arrestato due persone e ne ha ...

Pedopornografia - si scambiavano foto di minori su Facebook : i Bambini adescati sul web. Coinvolto anche un diacono : Una rete che scambiava su Facebook materiale pedopornografico, in alcuni casi prodotto adescando dei minorenni su internet, è stata scoperta dalla Polizia, che ha arrestato due persone e ne ha ...

Migranti - stretta di Salvini sulla protezione umanitaria per mamme - malati - Bambini : la circolare inviata ai prefetti : ROMA - Un giro di vite brutale sui permessi di soggiorno per motivi umanitari, che si propone di rendere più stringenti i criteri per la concessione di questa tutela a donne, bambini, malati e ...

Diritti LGBT - disabilità e crescita dei Bambini : i temi dei "Dialoghi sulla Salute" in piazza d'Armi : Da martedì 10 a sabato 14 luglio appuntamento in piazza d'Armi con l'edizione 2018 dei " Dialoghi sulla Salute ": una serie di incontri e spettacoli dedicati ai temi del benessere, della salute a ogni età e agli stili di vita sani. Un'iniziativa organizzata dall'assessorato al Welfare della Città di Torino nell'ambito della ...

Migranti - stretta di Salvini sul diritto d'asilo per donne incinte - malati - Bambini : la circolare inviata ai prefetti : ROMA - Un giro di vite brutale sui permessi di soggiorno per motivi umanitari, che si propone di limitare la concessione di questa tutela a donne, bambini e Migranti che affrontano viaggi disperati ...

'Ci picchiano sulle parti intime' : così i Bambini dell'asilo hanno denunciato le suore : di Mary Liguori Da un lato ci sono i bambini che accusano le suore, dall'altro quelli che le difendono. Le monache-maestre al centro dell'indagine choc si stagliano nella controversa storia, da ieri ...

Caserta - 'Ci picchiano sulle parti intime' : così i Bambini hanno denunciato le suore dell'asilo : Da un lato ci sono i bambini che accusano le suore, dall'altro quelli che le difendono. Le monache-maestre al centro dell'indagine choc si stagliano nella controversa storia, da ieri al centro delle ...

Papa : in piazza per udienza generale - porta Bambini sulla jeep : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 27 GIU - Papa Francesco, a bordo della 'Papamobile' scoperta, è entrato in piazza San Pietro, dove stamane tiene l'udienza generale. Circa 12 mila, secondo i dati della ...

Rubata sulla spiaggia una carrozzina per Bambini disabili : «Ora riportatecela» : La carrozzina speciale sparita nei giorni scorsi: «L’abbiamo realizzata con amore per metterla a disposizione soprattutto dei bambini con difficoltà motorie»

Gli effetti delle critiche dei genitori sul cervello dei Bambini : I figli dei genitori molto critici diventano meno attenti alle espressioni facciali delle persone, e di conseguenza alle emozioni corrispondenti. A dirlo è un team di ricercatori dell’Università di Binghamton (New York), che ha compiuto un’approfondita analisi delle risposte cerebrali di un gruppo di bambini dinanzi a visi che esprimevano diversi stati emotivi e ha messo in luce un trend comune dei bambini con genitori più propensi alla ...