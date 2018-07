Russia | migliaia in processione per 100 anni uccisione zar

Shoko Asahara giustiziato in Giappone/ La setta che aveva decine di migliaia di seguaci anche in Russia : Shoko Asahara giustiziato in Giappone. Impiccati 6 membri della setta "Verità Suprema": uccisero 13 persone durante l'attentato alla metro con il gas nervino Sarin(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 14:19:00 GMT)