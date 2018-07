Bambini al sole | regole e consigli

dilei

(Di martedì 17 luglio 2018) I, proprio come gli adulti, dovrebbero godersi i benefici del, soprattutto d’estate. L’importante è, come sempre, seguire alcuneimportanti e idegli esperti. La pelle dei neonati infatti è particolarmente delicata e non produce velocemente la melanina, il pigmento che ha la funzione di proteggere l’epidermide dall’azione dei raggi UV, per questo motivo è importante che ial di sotto di un anno siano sempre protetti dale mai esposti direttamente. In spiaggia assicuratevi che siano sempre al riparo sotto l’ombrellone e applicategli la crema protettiva. L’ideale, almeno sino a tre anni, sono i prodotti a base di ossido di zinco, che possiedono dei filtri fisici in grado di evitare allergie e proteggere dai raggi dannosi. Quando applicare la crema? Per renderla più efficace dovreste spalmarla almeno 20 minuti ...