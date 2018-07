Napoli | minaccia la famiglia con un coltello dopo una lite scoppiata per il ventilatore

Blastingnews

: Litiga per il #Ventilatore con familiari e con un coltello li minaccia: arrestato #Cercola #Napoli #Cronaca -… - LaTorre1905 : Litiga per il #Ventilatore con familiari e con un coltello li minaccia: arrestato #Cercola #Napoli #Cronaca -… - Alien1it : #Napoli. Lite per il posizionamento del ventilatore: 29enne sequestra e minaccia padre, fratello e sorella - mariamodeo : RT @rep_napoli: 'Decido io dove mettere il ventilatore', minaccia e sequestra l'intera famiglia [news aggiornata alle 13:37] -

(Di lunedì 16 luglio 2018) I carabinieri della compagnia di Cercola in collaborazione con il Nucleo Radiomobile di Torre del Greco in provincia di, hanno arrestato un pregiudicato ventinovenne, originario sempre di Cercola, di cui non sono state rese note le generalità, per minacce e sequestro di persona. L'uomo è accusato di averto con unl'interae di averla sequestrata in casa, a seguito di un alterco scoppiato per il posizionamento di un. L'arresto è avvenuto praticamente in flagranza di reato da parte dei militari dell'Arma che sono dovuti intervenire d'urgenza per bloccarlo. Laed il sequestro I reati contestati al giovane pregiudicato sarebbero dunque stati commessi in un piccolo appartamento di via Caravita, a Cercola, un agglomerato urbano situato presso la città metropolitana di. Il 29enne, in seguito ad unadegenerata per il posizionamento ...