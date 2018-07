La sostenibilità non va in vacanza | le regole del turista green

sportfair

(Di lunedì 16 luglio 2018) Roma, 16 lug. – (AdnKronos) – Il quotidiano e la rivista da leggere in viaggio, il cruciverba e il sudoku da fare sotto l’ombrellone, la mappa e la guida turistica che consultiamo per organizzare i nostri itinerari, i sacchetti di carta per la frutta fresca e il pane, ma anche i pack delle creme solari, degli yogurt o del gelato. Sono numerosi i momenti della giornata in cui abbiamo a che fare con carta e cartone, anche ine andare in ferie non significa perdere le buone abitudini. Per promuovere unapiù sostenibile, Comieco, il consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base Cellulosica, ricorda alcunebase della raccolta differenziata: nastri adesivi, punti di metallo e plastica vanno sempre separati dalla parte in materiale cellulosico; appiattire le scatole di cartone per occupare meno spazio possibile; seguire sempre le ...