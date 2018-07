Il piano A di Savona è un esproprio socialista Daveri Bocconi smonta le

Savona : Governo proporrà a Ue piano da 50 miliardi di investimenti : Mentre nel paese è guerra di cifre e numeri su Pensioni e Lavoro – cavalli da battaglia del Governo Conte – spunta Paolo Savona, ministro degli Affari europei, che annuncia a nome del Governo l’intenzione di chiedere all’Europa margini per poter finanziare 50 miliardi di investimenti pubblici, con buona pace del gestito fiscale e delle riforme annunciate dal Governo: flat tax, reddito di cittadinanza, riforma pensioni. “L’avanzo ...

Savona ha un 'piano A' : ci sono 50 miliardi per un grande piano di investimenti : Il ministro degli Affari europei, Paolo Savona, in un'intervista a La Verità, ribadisce che non esiste un piano B di uscita dell'Italia dall'Euro e propone l'utilizzo dei 50 miliardi di avanzo con l'estero per un mega-piano di investimenti. "Preferisco parlare del piano A - ha spiegato al giornale diretto da Maurizio Belpietro - cioè della nostra azione di governo, di come l'Italia ...

Giovedì si è riunito il Comitato interministeriale per gli Affari europei, presieduto da Paolo Savona, che ha preso un'importante decisione.