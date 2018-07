Calciomercato | dalla Spagna | ' É fatta per Kalinic all' Atletico'

Calciomercato Renate - preso il portiere Romangoli dalla Roma : Renate - Il Renate ha comunicato "di aver acquisito a titolo temporaneo dall'A.S. Roma il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Romagnoli " . Nato a Civitavecchia nel 1998, e ...

Calciomercato - l'Airone non smette di volare : Caracciolo riparte dalla Feralpisalò : "Non era facile dire di no alla B - ha proseguito il presidente - è un grande calciatore, un simbolo dello sport bresciano, ha grandi valori umani. È in linea con il nostro stile". Tutt'altra musica ...

Calciomercato Lazio – Cessione di Felipe Anderson ai dettagli - Tare corre ai ripari : il sostituto arriva dalla Serie A : Il club biancoceleste è tornato alla carica per il Papu Gomez, individuato come il sostituto di Felipe Anderson prossimo al trasferimento in Premier Felipe Anderson in dirittura al West Ham, quaranta milioni in cassa e l’obbligo di individuarne il sostituto. La Lazio lavora per regalare a Simone Inzaghi il Papu Gomez, giocatore che stuzzica eccome la fantasia dell’allenatore biancoceleste che vuole un giocatore già pronto per ...

Calciomercato Udinese - altro rinforzo dalla Juventus [NOME e DETTAGLI] : Calciomercato Udinese – Udinese attiva nel Calciomercato, dopo le ultime finestre non entusiasmanti il club bianconero è finalmente protagonista. Dopo il colpo Mandragora, altro innesto dalla Juventus. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ contatti in corso tra i due club per Andrea Favilli, giovane attaccante classe 1997, finito anche nel mirino del Wolverhampton. Si sta lavorando per un’operazione a titolo ...

Calciomercato Inter - a due tasselli dalla perfezione : le ultime sulle trattative nerazzurre : Cristiano Ronaldo ha sconvolto il Calciomercato italiano, adesso l’Inter deve rispondere al colpaccio dei rivali della Juventus, ecco come… L’Inter deve rispondere alla Juventus dopo il colpo Cristiano Ronaldo. Di certo non potrà farlo con un acquisto altrettanto altisonante, ma al Calciomercato nerazzurro mancano solo due tasselli per rasentare la perfezione, visto il Fair play finanziario che imponeva ad inizio estate ...

Calciomercato Sampdoria - offerta allettante dalla Cina per Zapata : già individuato il sostituto. E in difesa… : La società del presidente Ferrero ha individuato in Defrel il sostituto di Zapata, nel caso in cui l’attaccante colombiano si trasferisca in Cina Entrate e uscite, sliding doors in casa Sampdoria dove Ferrero e i suoi collaboratori lavorano per definire la rosa da affidare a Giampaolo. LaPresse/AS Roma/Luciano Rossi Nelle ultime ore, il club blucerchiato ha ricevuto un’offerta dallo Jiangsu Suning per Duvan Zapata, sul piatto ...

Calciomercato - dalla Spagna : il Real Madrid punta Hazard per sostituire Cristiano Ronaldo : Quella del Real Madrid sembra ormai una tradizione: se un giocatore sfonda in un Mondiale, diventa merengue. È successo nel 2010 con Mesut Özil, passato poi dopo poco tempo all'Arsenal; è successo nel ...

Calciomercato Juve - retroscena Ronaldo : offerta dalla Cina - rifiutato ingaggio da 100 milioni : La trattativa che potrebbe portare Cristiano Ronaldo alla Juve è entrata ufficialmente nella sua fase più calda. Quella in cui tutti i tasselli devono andare al loro posto perchè si possa arrivare ...

Calciomercato Sambenedettese - ecco Kernezo dalla Sangiovannese : SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Colpo in prospettiva della Sanbenedettese : la compagine rossoblu ha infatti messo sotto contratto fino al 2021 l'ala sinistra Gabriele Kernezo . Il fiorentino è cresciuto ...

Paulinho alla Juventus? / Calciomercato : il brasiliano apre all'addio al Barcellona - ma dalla Cina... : Paulinho alla Juventus? Calciomercato: il brasiliano apre all'addio al Barcellona, ma dalla Cina arriva l'offerta del Guangzhou che vuole riprendere il brasiliano...(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 11:30:00 GMT)

Calciomercato Salernitana - Palumbo in prestito dalla Sampdoria : SALERNO - Un'entrata e un'uscita, per il mercato della Salernitana . Il club campano ha infatti annunciato "di aver raggiunto l'accordo con l'U.C. Sampdoria per il trasferimento a titolo temporaneo ...

Calciomercato : Cristiano Ronaldo sarebbe ad un passo dalla Juventus : La notizia che sta sconvolgendo il Calciomercato italiano ed internazionale negli ultimi giorni sembra sempre più vicina a concretizzarsi. Le indiscrezioni trapelano ormai da parecchi giorni, oggi sono parecchi gli organi di stampa spagnoli ed italiani che danno ormai per certo il trasferimento di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus. Il giocatore infatti, attualmente in vacanza ad Ibiza, avrebbe accettato il contratto offertogli dal ...

Dybala via dalla Juventus? / Calciomercato - bianconeri su Cr7 e il Liverpool ci prova per la Joya : Dybala via dalla Juventus? Calciomercato: i bianconeri sono concentrati sul possibile arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo, il Liverpool prova allora a prendere la Joya. (Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 23:40:00 GMT)

Calciomercato Balotelli - proposta choc dalla Cina : offerti 30 milioni a stagione : Mario Balotelli è ancora in attesa: il suo futuro è pronto a decidersi. L'attaccante della Nazionale è destinato a lasciare il Nizza in questa finestra di Calciomercato, per cominciare una nuova ...