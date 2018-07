Mercato NBA – LeBron James ai Lakers | l’agente Rich Paul svela | “ecco perchè ha voluto

Mercato NBA – Kawhi Leonard - ritorno di fiamma dei Sixers : Pau Gasol nella trattativa - ma occhio a Fultz e Smith : Kawhi Leonard-Sixers, la trattativa potrebbe sbloccarsi con l’inserimento di Pau Gasol: gli Spurs pronti a liberarsi di un contratto pesante, ma vorrebbero anche un giovane Da LeBron James a DeMarcus Cousins, passando per il rinnovo di Chris Paul, l’addio di DeAndre Jordan e chi più ne ha più ne metta. Tutti i big del Mercato NBA hanno già trovato una sistemazione per la prossima stagione, tranne uno: Kawhi Leonard. Il caso del ...

Mercato NBA – Clippers - deciso il futuro di Teodosic : al playmaker europeo verrà data un’altra chance : Milos Teodosic resterà almeno un altro anno ai Los Angeles Clippers: la franchigia losangelina non taglierà il playmaker ex CSKA Mosca La Los Angeles di basket vive due realtà estremamente differenti: mentre i Lakers si godono un gruppo giovane con LeBron James al comando e lo status di contender, dall’altra parte i Clippers hanno di fronte a sè un presente tutt’altro che roseo. Persi Griffin e Paul la scorsa stagione, via ...

Mercato NBA – OKC concede a Carmelo Anthony di trattare con altre squadre : subito pronte due pretendenti : Carmelo Anthony pronto a lasciare OKC, la franchigia gli concede di trattare con altri team: si fanno sotto subito due pretendenti Nonostante i free agent di lusso si siano già accasati da qualche giorno, il Mercato NBA potrebbe regalare un nuovo nome davvero interessante. Carmelo Anthony, con il benestare degli Oklahoma City Thunder, ha deciso di accordarsi per un buyout e diventare free agent. OKC, visto il grande risparmio sul monete ...

Mercato NBA – Marcus Smart pronto ad un clamoroso dietrofront : adesso l’offerta dei Celtics ‘sembra’ equa : Il Mercato NBA non ha regalato grandi soddisfazioni a Marcus Smart che rischia di restare senza squadra: per questo motivo, la qualifing offer proposta dai Celtics sembra adesso l’offerta migliore Il Mercato NBA è iniziato da diversi giorni e il telefono di Marcus Smart non squilla. La combo guard che ha giocato l’ultima stagione con i Boston Celtics è restricted free agent, ma non sembra aver suscitato grande interesse nelle franchigie ...

Mercato NBA : Sacramento Kings a caccia di Marcus Smart - ma lui pensa - ancora - a Boston : Prima di tutto, la notizia: i Sacramento Kings, rimasti al palo dopo il rilancio dei Bulls che hanno confermato con un quadriennale da 78 milioni Zach LaVine , stanno pensando di fare un'offerta per ...

Mercato NBA – Spurs - arriva l’offerta dei Sixers per Kawhi Leonard : San Antonio può ottenere di più? : In casa Spurs è arrivata l’offerta per acquisire Kawhi Leonard da parte dei Sixers: Philadelphia propone due giocatori e una prima scelta Si susseguono una dietro l’altra le notizie riguardanti il futuro di Kawhi Leonard. Il cestista degli Spurs è il più grande dubbio rimasto irrisolto del Mercato NBA, visti gli spostamenti ‘annunciati’ di tutti i big. La pista Lakers sembra essersi raffreddata, con i giallo-viola ...

Mercato NBA – Pazza idea Toronto Raptors : rebuilding con Kawhi Leonard al centro del progetto - sacrificati i big : Anche i Toronto Raptors potrebbero provare ad inserirsi nella corsa a Kawhi Leonard: in Canada neanche DeRozan e Lowry sono sicuri di restare Nonostante i botti iniziali siano già finiti, il Mercato NBA prosegue con le ultime trattative per puntellare la rosa in vista della nuova stagione. Ma non solo, in casa Spurs è rimasta ancora irrisolta la questione legata a Kawhi Leonard. La pista Lakers sembra essersi raffreddata, nonostante possa ...

Mercato NBA – Tentativo di rinnovo Rockets-Capela : distanza abissale fra domanda e offerta : Primo Tentativo di rinnovo recapitata dagli Houston Rockets a Clint Capela: c’è grande distanza fra l’offerta e le richieste del cestista Dopo la grande stagione giocata l’anno scorso, conclusa solo in gara-7 della finale di Conference contro gli Warriors campioni NBA, gli Houston Rockets sono quantomeno chiamati a ripetersi. Rinnovato Chris Paul al rialzo, la franchigia texana sta cercando di trattenere anche Clint Capela. Il centro ...

Mercato NBA – Belinelli senza filtri : “vi racconto la notte della firma con gli Spurs. Sixers? Mi hanno deluso perchè…” : Marco Belinelli commenta con estrema sincerità le trame di meercato NBA che lo hanno portato ai San Antonio Spurs: la guardia azzurra delusa dal comportamento dei Sixers Il Mercato NBA ha passato le sue fasi iniziali, quelle di grandi colpi, nei quali i principali free agent hanno trovato una nuova sistemazione. Fra essi anche l’azzurro Marco Belinelli che, a sorpresa, non è stato confermato dai Sixers dopo la buona metà conclusiva ...

Mercato NBA – Lillard fa chiarezza e ammette : “addio ai Portland Blazers? Mi ha dato fastidio una cosa…” : Damian Lillard ha fatto chiarezza sulle voci di Mercato che parlano di un suo possibile addio ai Portland Blazers: la stella della squadra ha assicurato la sua permanenza, togliendosi però qualche sassolino dalla scarpa Nelle ultime ore, i tifosi dei Portland Trail Blazers hanno vissuto momenti di grande apprensione. I più recenti rumor di Mercato, parlano di un possibile addio di Damian Lillard, stella della squadra, destinato alla corte ...

Mercato NBA - Chris Paul consiglia i Rockets : 'Prendiamo Carmelo Anthony' : L'inizio di luglio è un periodo di transizione in NBA, tra il Mercato che di giorno in giorno cambia le composizioni dei vari roster e la Summer League che diventa il primo banco di prova per giovani ...

Mercato NBA – Brook Lopez è un nuovo giocatore dei Bucks : Milwaukee ha il centro che cercava : Mercato NBA, Brook Lopez firma un annuale con i Milwaukee Bucks: coach Budenholzer ha finalmente il centro che serviva alla franchigia del Wisconsin Secondo quanto si legge su Yahoo Sport, Brook Lopez è un nuovo giocatore dei Milwaukee Bucks. L’ex centro dei Los Angeles Lakers, diventato free agent, ha firmato un contratto annuale, con eccezione biennale da 3.8 milioni. Nei giorni scorsi si era parlato di una possibile rifirma con i ...

Mercato NBA – Zaza Pachulia lascia gli Warriors : firmato un annuale con i Detroit Pistons : Zaza Pachulia lascia i Golden State Warriors. Il centro georgiano è un nuovo giocaotre dei Detroit Pistons: percepirà un ingaggio da 2.4 milioni per un anno Dopo due anni passati a giocare con i fenomeni dei Golden State Warriors, con tanto di vittoria di ben 2 anelli NBA, Zaza Pachulia ha lasciato i Golden State Warriors, il centro georgiano ha firmato un contratto annuale di 2.4 milioni di dollari con i Detroit Pistons del neo coach ...

Mercato NBA - Cavs 'feriti ma grati' a LeBron James - Kevin Love non si muove : ... altrimenti andrà ad Atlanta come da accordi per lo scambio di Korver, e per questo potrebbero avere tutti gli incentivi del mondo a "tankare" nel caso in cui la squadra non si rivelasse competitiva ...