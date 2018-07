Juve | Caldara | CR7? Non vedo l' ora di allenarmi con lui Qui c' è una mentalità

Ronaldo : Caldara - Juve ha fatto impresa : ANSA, - TORINO, 13 LUG - "C'è grande entusiasmo per Ronaldo, sono anni che non arrivava un campione del genere". Mattia Caldara racconta le sue prime giornate in bianconero esprimendo grande ...

Juventus - Caldara LIVE : 'Ora sono pronto per la Juve' : Cosa prenderebbe da Chiellini e Barzagli? "Di Chiellini prenderei l'attenzione e il movimento sull'uomo, è unico al mondo in questo. Barzagli ha una lettura sulle situazioni di gioco incredibile". ...

Juventus - visite mediche per Caldara : è lui il futuro in difesa : L'ex Atalanta si è presentato al J Medical per dei test fisici. I bianconeri puntano forte su di lui: a Barzagli e Chiellini il compito di farlo crescere alle loro spalle

Juventus : vacanze all'estero per Bernardeschi - Chiellini e Marchisio - Caldara in Italia : Per i giocatori della Juve è tempo di riposarsi e di dedicarsi alle rispettive famiglie. Ormai la stagione si è conclusa da tre settimane e i bianconeri ne stanno approfittando per rilassarsi. Non tutti i giocatori della Juventus però sono in vacanza visto che tra pochissimi giorni scatterà il mondiale e la truppa juventina sarà piuttosto numerosa. I campionissimi di Massimiliano Allegri che rappresenteranno le loro nazionali sono davvero ...

Caldara : ''Alla Juve al momento giusto - noi giovani rilanceremo la Nazionale'' : In quale facoltà? 'Economia, alla Luiss di Roma. Ne sono orgoglioso: spero di continuare sia con lo studio sia col calcio. I libri aiutano a concentrarsi e la concentrazione è un elemento ...

Caldara tra Italia e Juve : "Adesso sono pronto" : A settembre inizierò anche l' università di economia: è un motivo di orgoglio, spero di conciliare studio e calcio". L'importanza di aver giocato in Europa con l'Atalanta. "Serve: a differenza che in ...

Calciomercato Juventus : arriva Caldara - ansia per l'infortunio di Spinazzola Video : Archiviata Coppa Italia e Campionato, per la Juventus è tempo di pensare al mercato. [Video] Con l'arrivo ormai certo di Mattia Caldara, alla sua prima stagione in bianconero, e quello di Leonardo Spinazzola, che invece fa i conti con l'ennesimo ko. Non buone notizie per lui e per il club di corso Galileo Ferraris. Caldara pronto per la nuova avventura Mattia Caldara è pronto a fare il salto di qualita' e vestire la gloriosa maglia della ...