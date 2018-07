Kalypso Media ha acquisito i diritti della celebre serie Commandos | in arrivo un nuovo

eurogamer

(Di giovedì 12 luglio 2018), l'editore-sviluppatore di Tropico, Dungeons e Railway Empire, hatutti isu, unafamosa di titoli tattici in tempo reale e stealth ambientati nella seconda guerra mondiale. L'acquisizione comprende anche altri giochi degli sviluppatori Pyro Studios, come Imperial Glory e Praetorians.Come riporta PCGamesN, ora che possiede l'IP,afferma che svilupperà nuovi giochi"per tutte le piattaforme", oltre a pubblicare "un ampio adattamento dei titoli esistenti per tecnologie e piattaforme contemporanee".In conclusione: stiamo per avere ungiocoe una riedizione, probabilmente un remaster dei classici, come: Behind Enemy Lines del 1998. Read more…