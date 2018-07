Meteo | 2017 anno di siccità | in Lombardia il peggiore degli ultimi 30 anni

meteoweb.eu

: @emmevilla 1 Le condizioni meteo di maggio e giugno sono perfettamente accomunabili (seguo anche il meteo) 2 come… - francescatotolo : @emmevilla 1 Le condizioni meteo di maggio e giugno sono perfettamente accomunabili (seguo anche il meteo) 2 come… - meteosmaniotto : NEWS METEO Groenlandia 2017-2018: record di ghiaccio e neve accumulati - DMSebastiano : #Clima #Meteo #riscaldamentoglobale ????? ..l‘anno scorso in estate 2017 ce stato così caldo , che he andato ai 2… -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Ilverrà ricordato come uncaldo ma soprattutto siccitoso in tutta Italia. Le precipitazioni nel nostro Paese sono risultate al di sotto della norma del 22%, con anomalie più importanti sulle regioni occidentali per quanto riguarda il Nord Italia. In particolare inil mese di ottobre è stato uno dei meno piovosi30. Sono questi alcuni risultati del XIII rapporto “Gli indicatori del clima in Italia” pubblicato dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente – Snpa sul sito dell’Ispra. Il documento illustra l’andamento del clima nel corso dele aggiorna la stima delle variazioni climatiche neglidecenni in Italia, con dati derivati dal Sistema nazionale per la raccolta, l’elaborazione e la diffusione di dati Climatologici di Interesse Ambientale, realizzato dall’Ispra in collaborazione ...