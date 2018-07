Verissimo-Torino | trattativa in chiusura nonostante il presidente del Santos

Torino - ore decisive per Verissimo : Secondo Sport Mediaset sono ore decisive per Lucas Verissimo al Torino . Il difensore brasiliano del Santos aspetterebbe l'ok definitivo della società di appartenenza prima di approdare in Italia. Cairo per ...

Torino - Izzo è a un passo. C'è l'accordo : firma vicina. E si stringe per Verissimo : Armando Izzo è a un passo dal diventare il primo rinforzo della campagna estiva del Torino. Dettagli sistemati, accordi presi: Torino e Genoa sono d'accordo su un'operazione intorno ai 10 milioni , ...

Torino - affondo Verissimo : il Santos va verso la resa : C'è sempre il Brasile nella cronaca di queste giornate di mercato del Toro, vero, ma stavolta Bruno Peres non c'entra nulla: nella notte tra venerdì e sabato è stato lanciato l'affondo a Lucas ...

Il Torino non molla : 'Verissimo a 10 milioni'. Ma pure Izzo! : Torino - La trattativa è serrata. Il Toro insiste per Lucas Verissimo , il Santos prende ancora tempo, il Lione ha inviato la proposta più importante , 12 milioni, ma il giocatore vuole i granata. E ...

'Sì - vendiamo Verissimo' : e lui preferisce il Torino : Per la serie: tutto il mondo è paese. 'Lucas ritiene che per lui sia arrivato il momento giusto per andarsene. Ci sono state presentate da tempo alcune proposte da alcuni club, ma in questi giorni c'...

Torino alla ricerca di un centrale : le ultimissime su Lucas Verissimo : Lucas Verissimo è un obiettivo granata ormai da diverse settimane, il difensore centrale del Santos potrebbe sbarcare a Torino ben presto Lucas Verissimo è l’obiettivo numero uno per la difesa del Torino. Il ds Petrachi è sulle sue tracce già da diverse settimane, ma non intende partecipare ad aste folli, non muovendosi dall’offerta di 7 milioni avanzata al Santos. Negli ultimi giorni l’inserimento del Lione sul calciatore, ha ...

Torino - con Peres pace fatta : oggi il si? Ottimismo Verissimo : Torino - I dribbling sono il pane di Bruno Peres . Poi c'è anche il salame, però: i tiri a sorpresa. E allora chissà oggi cosa sfornerà il brasiliano, impastando la farina e affettando i salumi: se l'...