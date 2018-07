Migranti | l’appello dell’Unhcr | “Un morto ogni 7 persone Fate tornare le Ong nel

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 luglio 2018) Nel Mar Mediterraneo “siamo passati da un38 nel 2017 a unquest’anno”. È l’allarme lanciato dall’Unhcr nel corso di una conferenza stampa oggi presso l’associazione Stampa Estera a Roma. “La riduzione delle capacità di salvataggio in mare sta causando un aumento preoccupante delle morti”, spiega la portavoce Unhcr Italia Carlotta Sami. “C’è bisogno di maggiore concentrazione di capacità di soccorso in zona Sar (Search and Rescue)”. “Le Ong hanno giocato e forse giocano ancora un ruolo fondamentale”, dice Roberto Mignone, il rappresentante dell’Unhcr in Libia. “Meno attori che operano in quella zona vogliono dire più naufragi e morti”. E la Libia non è un porto sicuro: “Nel mediterraneo ci sono tanti paesi che dovrebbero cominciare a collaborare – aggiunge Sami -. Aumentano leriportate in Libia, e aumenterà il sovraffollamento che già ...