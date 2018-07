Aeroporto di Trapani - la soluzione si allontana : L ' Aeroporto "Vincenzo Florio" di Trapani Birgi vede allontana rsi la soluzione dei problemi persistenti e che, pare di capire, troveranno soluzione solo in un'ottica di strategia comune con gli altri ...

Aeroporto di Trapani - tornano i voli di Ryaniar per Cagliari - Bologna - Pisa : Buone notizie per l'Aeroporto di Trapani Birgi. Ryanair ha infatti precaricato sul suo sito i voli invernali ed è possibile già da ora prenotare i voli da Trapani per Cagliari, Bologna, Pisa. Birgi, ...