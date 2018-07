WEEKEND - ancora qualche pioggia sabato | sole e caldo domenica

Meteo Lombardia : ancora instabilità - ma WEEKEND sereno : Tempo incerto, dalle condizioni perturbate e instabili con precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco in Lombardia per oggi e buona parte della settimana. Temperature massime in graduale diminuzione, da mercoledì, in pianura. Queste le previsioni contenute nel bollettino Meteo di Arpa Lombardia, valido per le prossime ore. A partire dalla giornata di sabato, una graduale rimonta anticiclonica favorirà un fine settimana più asciutto e ...