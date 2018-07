“Ti ammazzo!” Lorys | dopo lo “show” di Veronica | le dure parole di Davide e Andrea Il

caffeinamagazine

: Omicidio Loris, a Veronica Panarello 30 anni anche in appello. Al suocero: “È colpa tua, ti ammazzo con le mie mani” - fattoquotidiano : Omicidio Loris, a Veronica Panarello 30 anni anche in appello. Al suocero: “È colpa tua, ti ammazzo con le mie mani” - carmeloabbate : 'È colpa tua, ti ammazzo con le mie mani” urla Veronica Panarello al suocero dopo la condanna a 30 anni di carcere.… - zazoomblog : Confermati 30 anni a Veronica Panarello madre di Loris che urla in Aula contro il suocero: Prima o poi ti ammazzo -… -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Trent’anni. Una sentenza di secondo grado che parla chiaro: fino a prova contraria,Panarello è colpevole. Poco hanno potuto fare nel corso di questi due processi gli avvocati della donna accusata di aver ammazzato in un modo brutale il figliola lettura della sentenza, come ne abbiamo parlato anche nel precedente articolo, la donna ha letteralmente dato di matto prendendosela col nonno del piccoloStival,, accusato dalla donna come il vero assassino del nipote ma che la magistratura ha scagionato ancor prima di portarlo in aula. Per i giudici e i pm è stataa uccidere il figlio, le loro tesi confermate dalle telecamere di sicurezza installate in vari luoghi della città, che hanno permesso agli inquirenti di ricostruire minuziosamente il percorso della donna durante il giorno dell’omicidio e contestare una ad una le dichiarazioni della ...