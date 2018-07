Astrofisica | teoria della relatività generale | arriva una nuova conferma

meteoweb.eu

(Di giovedì 5 luglio 2018) Non è ancora il momento di dire addio alladi Albert Einstein; una, decisiva,da una ricerca pubblicata su Nature. L’ultima dimostrazionesi trova a 4.200 anni luce da qui, nelle dinamiche di un singolare terzetto di stelle. Un sistema stellare quasi impossibile da trovare, composto da due nane bianche e una pulsar di neutroni, che è stato trasformato in un banco di prova dagli astronomi dell’Università di British Columbia, dell’Università di Amsterdam e di ASTRON, Istituto olandese di Radioastronomia. Uno dei capisaldidi Einstein – spiega Global Science – è il principio in base al quale due corpi all’interno di un campo gravitazionale devono cadere alla stessa velocità, indipendentemente dalla loro densità. La ricerca pubblicata su Naturela validità del ...