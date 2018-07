Atletica | Libania Grenot e Davide Re impegnati domani nel meeting di Guadalajara

sportfair

(Di mercoledì 4 luglio 2018) I due atleti azzurri parteciperanno nella giornata dialdi, andando a caccia di un risultato positivo Tornano in gara i quattrocentisti azzurri, ancora in Spagna. Giovedì 5 luglio aldisono attesi in pista alcuni degli atleti saliti sul podio nella scorsa settimana ai Giochi del Mediterraneo. Nei 400 metri donne al via la primatista nazionale(Fiamme Gialle) che nella rassegna di Tarragona ha conquistato l’oro insieme alla staffetta 4×400 e l’argento individuale con il season best di 51.32. Sulla distanza piana stavolta sarà impegnata anche Yadis Pedroso (Aeronautica), detentrice del record italiano dei 400 ostacoli in cui si è aggiudicata il successo pochi giorni fa con la maglia azzurra. Al maschile da seguire con attenzioneRe, vincitore di due medaglie d’oro ai Giochi del Mediterraneo. A Tarragona il ...