Tennis | Giochi del Mediterraneo 2018 | Jacopo Berrettini e Lucia Bronzetti eliminati in

Tennis - Giochi del Mediterraneo 2018 : Jacopo Berrettini e Lucia Bronzetti domani giocheranno per il bronzo : Amara per i colori azzurri la quarta giornata di Tennis ai Giochi del Mediterraneo: sia nel torneo di singolare maschile Jacopo Berrettini, che nel tabellone femminile Lucia Bronzetti sono stati sconfitti in semifinale e domani dovranno giocare per conquistare la medaglia di bronzo. Berrettini è stato sconfitto in due set dal marocchino Lamine Ouahab con il punteggio di 6-2 6-2, e domani affronterà l’altro marocchino Amine Ahouda, battuto ...

Tennistavolo - Giochi del Mediterraneo 2018 : ori per Slovenia ed Egitto nei tornei di singolare : Si sono conclusi oggi pomeriggio a Tarragona i tornei di singolare del Tennistavolo validi per i Giochi del Mediterraneo: oro per lo sloveno Darko Jorgic nel tabellone maschile e per l’egiziana Dina Meshref in quello femminile. Domani scatteranno le fasi a gironi del tornei a squadre, che vedranno le finali sabato. La finalissima maschile ha visto la vittoria dello sloveno Darko Jorgic sull’iberico Jesus Cantero Juncal per 4-0 (11-8, ...

Tennis - Giochi del Mediterraneo 2018 : Jacopo Berrettini e Lucia Bronzetti - rimpianti per Lucrezia Stefanini : Buone notizie per i colori azzurri nella terza giornata di Tennis ai Giochi del Mediterraneo: nel torneo di singolare maschile si qualifica per le semifinali Jacopo Berrettini, imitato nel tabellone femminile da Lucia Bronzetti. Tanti rimpianti invece per Lucrezia Stefanini, rimontata e battuta. Berrettini ha sconfitto in due set il transalpino Alexandre Muller, testa di serie numero due del tabellone, con il punteggio di 6-4 6-0 ed ora sfiderà ...

Tennistavolo - Giochi del Mediterraneo 2018 : gli azzurri si fermano ai quarti di finale : Dopo due giornate di risultati positivi arrivano cattive notizie per gli azzurri del Tennistavolo nei tornei di singolare ai Giochi del Mediterraneo: i tre azzurri che avevano passato le due fasi a gironi si sono fermati ai quarti di finale. Non resta che concentrarsi sulle gare a squadre, che si svolgeranno nei prossimi due giorni. Nei quarti maschili, Mihai Razvan Bobocica ha ceduto per 3-4 al turco Ibrahim Gunduz, mentre Niagol Ivanov ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Zennaro si gioca l’oro nella vela - Moresco nel golf. Berrettini in semifinale nel Tennis : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi giovedì 28 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Tennistavolo - Giochi del Mediterraneo 2018 : tre azzurri ai quarti - domani si gioca per le medaglie : Proseguono in maniera quasi perfetta per gli azzurri del Tennistavolo le qualificazioni dei tornei di singolare ai Giochi del Mediterraneo: tre azzurri su quattro hanno superato oggi la seconda fase a gironi e sono entrati tra gli otto qualificati (per ciascun tabellone) alla fase ad eliminazione diretta. Nelle qualificazioni maschili, nel Gruppo K Mihai Razvan Bobocica ha vinto per 4-2 contro il lusitano Diogo Chen prima di cedere per 3-4 allo ...

Tennis - Giochi del Mediterraneo 2018 : in doppio fuori anche Stefanini-Bronzetti. Azzurri in corsa soltanto in singolare : Si conclude l’esperienza in doppio degli Azzurri del Tennis ai Giochi del Mediterraneo: nel torneo femminile Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini sono state sconfitte ai quarti dalle turche Ipek Oz e Basak Eraydin, numero due del seeding, in due set, con un perentorio 6-1 6-0. I tabelloni di singolare invece oggi si sono allineati ai quarti di finale, turno nel quale domani assisteremo ad una triplice sfida Italia-Francia. Nel torneo ...

Tennis - Giochi del Mediterraneo 2018 : italiani avanti tutta - in tre accedono ai quarti in singolare : Ottime notizie per i colori azzurri nella seconda giornata di Tennis ai Giochi del Mediterraneo: nel torneo di singolare maschile si qualifica per i quarti di finale Jacopo Berrettini, imitato nel tabellone femminile da Lucrezia Stefanini e Lucia Bronzetti. I tre domani tenteranno l’assalto alle medaglie in una triplice sfida Italia-Francia. Berrettini ha sconfitto in due set il tunisino Mohammed Aziz Dougaz con il punteggio di 6-1 6-1, e ...

Tennis - Giochi del Mediterraneo 2018 : ottavi fatali a Fonio-Berrettini. Avanti Stefanini-Bronzetti : Agrodolce per i colori azzurri la prima giornata di Tennis ai Giochi del Mediterraneo: nel torneo di doppio maschile si ferma agli ottavi la corsa di Giovanni Fonio e Jacopo Berrettini, mentre Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini avanzano ai quarti, dove domani affronteranno le turche Ipek Oz e Basak Eraydin. Stefanini e Bronzetti hanno superato le slovene Veronika Erjavec e Manca Pis in due set per 6-4 6-3, mentre Berrettini e Fonio hanno ...

Tennistavolo - Giochi del Mediterraneo 2018 : molto bene gli azzurri in qualifica. I quattro superano la fase a gironi : Iniziano bene per gli azzurri del Tennistavolo le qualificazioni dei tornei di singolare ai Giochi del Mediterraneo: i quattro atleti impegnati hanno superato la prima fase a gironi e sono entrati tra i migliori sedici. Domani affronteranno una seconda fase a gironi che designerà gli otto qualificati alla fase ad eliminazione diretta. Nelle qualificazioni maschili, nel Gruppo C Mihai Razvan Bobocica ha vinto per 4-0 (11-5, 11-9, 12-10, 11-4) ...

Tennis - Giochi del Mediterraneo 2018 : sedicesimi fatali a Giovanni Fonio. Avanti Jacopo Berrettini : Agrodolce per i colori azzurri la prima giornata di Tennis ai Giochi del Mediterraneo: nel torneo di singolare maschile si ferma ai sedicesimi la corsa di Giovanni Fonio, mentre avanza agli ottavi Jacopo Berrettini, che domani affronterà il vincente della sfida tra il portoghese Goncalo Falcao ed il tunisino Mohamed Aziz Dougaz. Berrettini ha sconfitto in due set lo spagnolo Miguel Angel Semmler Arranz con il punteggio di 6-4 6-3, mentre Fonio ...

Tennistavolo - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Jamila Laurenti è la più giovane di tutta la spedizione : Saranno sei gli azzurri del Tennistavolo in campo a Tarragona, in Spagna, per i Giochi del Mediterraneo: l’Italia, ad eccezione di Debora Vivarelli, si presenta in terra iberica in formazione tipo, dopo una lunga preparazione all’appuntamento. La formazione maschile è la migliore possibile: Mihai Bobicica, Marco Rech Daldosso e Niagol Stoyanov. Ben composto anche il team femminile: Chiara Colantoni, Jamila Laurenti e Giorgia ...

Tennis - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Squadra giovane ma di talento : Anche il Tennis farà parte del programma dei Giochi del Mediterraneo, che scatteranno domani a Tarragona, in Spagna. Quattro i tornei previsti, tra singolare e doppio sia maschile che femminile. Mancheranno ovviamente Tennisti di spicco, visto lo scarso appeal della competizione ed il suo particolare inserimento all’interno del calendario, motivo per cui ci attendono partite e tornei davvero incerti. Quattro i giocatori dell’Italia, ...