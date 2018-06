Vaccini | genitori contro Salvini | ' Lei è un padre | sia il ministro dei bambini'

Vaccini - il parere dei genitori : pro e no vax a confronto : “I genitori non si convincono con la coercizione e le inefficienze dei centri vaccinali, ma proponendo alle famiglie un percorso informato sulle innegabili opportunità di salute e protezione, e ascoltando i dubbi e le paure sui rischi correlati all’atto vaccinale”. Lo afferma Antonio Affinita, Direttore generale del Moige – Movimento Italiano genitori , ricordando: “In questi mesi, abbiamo più volte sottolineato che ...

Vaccini : dubbi e paure - per una settimana i pediatri rispondono ai genitori : Non solo no–vax: sulle vaccinazioni i genitori italiani hanno tanti dubbi. Proprio per chiarirli la Società italiana di pediatria (Sip) e la Società italiana di neonatologia (Sin), durante la settimana europea delle vaccinazioni, hanno deciso di aprire un filo diretto telefonico per rispondere alle richieste di mamma e papà. L’iniziativa nasce in occasione dell’evento promosso dall’Organizzazione mondiale della ...