Animali | Sondrio | “Cani bruciati vivi nella cuccia perché abbaiavano | servono pene più

meteoweb.eu

: Abbaiavano troppo, bruciati vivi due cani in Valtellina: è caccia ai responsabili E' successo ad Albaredo per San M… - danyevha : Abbaiavano troppo, bruciati vivi due cani in Valtellina: è caccia ai responsabili E' successo ad Albaredo per San M… - SorryNs : RT @rotanicolas: Choc a #Sondrio, due cani bruciati vivi. Il sospetto: «Abbaiavano troppo» Perché tanta crudeltà verso animali indifesi? #2… - Vallancufo : RT @rotanicolas: Choc a #Sondrio, due cani bruciati vivi. Il sospetto: «Abbaiavano troppo» Perché tanta crudeltà verso animali indifesi? #2… -

(Di lunedì 25 giugno 2018) “Due cani sono statinotte ad Albaredo per San Marco, in Valtellina,troppo”: così in una nota Rinaldo Sidoli, responsabile centro studi del Movimentosta, presieduto dall’on. Michela Vittoria Brambilla. “È l’ennesima storia – prosegue – inaccettabile di ordinaria crudeltà contro i nostri amici fratelli senza voce. Credo che sia arrivato il momento che l’indignazione delle persone sensibili spinga il mondo politico a lavorare in maniera trasversale su una nuova proposta di legge che prevedapiù severe per chi maltratta e uccide gli. Non si devono più verificare casi simili. Il Parlamento deve prendere provvedimenti contro i casi di maltrattamento ecidio e rivedere le norme attualmente in vigore. L’attuale classe politica, con poche eccezioni, si è rivelata assolutamente incapace, insensibile ed inadeguata nel ...