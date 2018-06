Sventola il vessillo di Hamilton sul Le Castellet | Vettel sbaglia e… paga | Kimi

sportfair

: @WTruniger @il_Malpensante No, quello è Zhang che sventola il vessillo circondato dal drago... - BBilanShit : @WTruniger @il_Malpensante No, quello è Zhang che sventola il vessillo circondato dal drago... -

(Di domenica 24 giugno 2018) Dominio di Lewisnel Gp di Francia, il pilota britannico vince la terza gara di questa stagione salendo nuovamente in testa alla classifica mondiale piloti. Verstappen e Raikkonen completano il podio Anonimo in Canada, devastante in Francia. Cambia il continente e cambia anche Lewis, splendido sul circuito francese che torna ad ospitare la Formula 1 dopo quasi vent’anni. Photo4 / LaPresse Il campione del mondo piazza il suosu Lee si riprende la vetta della classifica piloti, scalzando unprotagonista di una gara dai due volti. L’errore in avvio costa al tedesco la possibilità di giocarsi la vittoria, il tamponamento nei confronti di Bottas lo costringe a ripartire penultimo e a scontare cinque secondi di penalità. La rimonta successiva è da applausi, un sorpasso dietro l’altro fino al quinto posto che, tutto sommato, va ...