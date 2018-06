Inghilterra | contro l' obesità infantile | limitazioni sulla vendita di cibi calorici

Inghilterra a raffica contro Panama : sei gol - tre di Kane. E va agli ottavi : L'Inghilterra travolge Panama per 6-1, si qualifica per gli ottavi e aggancia il Belgio in vetta al Gruppo G. La squadra di Southgate sblocca il match all'8' con Stones e trova il raddoppio al 22' con ...

Classifiche Mondiali 2018 : il calendario e i risultati delle partite. Il Belgio dilaga contro Panama - risponde l’Inghilterra : I Mondiali 2018 di calcio si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Un mese intero di partite e di grande spettacolo, tanta adrenalina e grandi incontri tra i migliori campioni di tutto il Pianeta che si daranno battaglia per la conquista del titolo più prestigioso e ambito. La fase a gironi prevede 8 gruppi da 4 squadre ciascuno che si affronteranno tra loro in una partita unica: le prime due classificate di ogni raggruppamento ...

Russia 2018 – Partite e probabili formazioni del 18/06/2018 : il debutto dell’Inghilterra contro la Tunisia alle 20. : L’attesa lunga quattro anni è finita. Tornano i Mondiali di calcio, dopo ben 12 anni nel territorio europeo. Nel 2006, il cielo fu azzurro, in quel di Berlino. Nel 2018, sarà praticamente impossibile ripetere questa scena, a Mosca, in Russia. L’Italia, infatti, sarà assente per la prima volta dopo 60 anni dalla rassegna iridata e per la terza volta nella storia della competizione. Un grande evento mediatico che, […] L'articolo ...

Rugby – Mondiale U20 : Italia ko contro l’Inghilterra nel secondo match : Mondiale U20: l’Inghilterra batte 43-5 l’Italia nel secondo match Finisce con un 43-5 in favore dell’Inghilterra il secondo match dell’ItaliaU20 al World Rugby U20 Championship. Gli inglesi hanno sfruttato al meglio la vena creativa di Smith per portarsi al comando in solitaria della Pool B al Mondiale di categoria. l’Inghilterra si spinge subito in attacco e va ad un passo dal vantaggio al 3’ con capitan Curry che va in meta ...

Torino - Acquah "perde" il volo - Obi contro l'Inghilterra e Donsah torna obiettivo : Torino - Joel Obi , reduce da una buona stagione con la maglia del Toro seppure condizionato dai soliti problemi fisici, è nel gruppo della Nigeria che sabato a Londra affronterà l'Inghilterra nel ...

Rugby - Siya Kolisi primo capitano nero del Sudafrica : 9 giugno in campo contro Inghilterra : Siya Kolisi diventerà il primo capitano nero del Sudafrica in occasione del test-match contro l’Inghilterra nel mese di giugno. Lo ha annunciato l’allenatore Johan Rassie Erasmus lunedì. Il 26enne terza linea, capitano della squadra di Super Rugby Stormers e 28 presenze con gli Springbooks in carriera, sostituisce l’infortunato Warren Whiteley. Kolisi è il primo giocatore nero a ricoprire questo ruolo in 127 anni di storia di una delle squadre ...

