Capisco le valutazioni tecniche di Tria ma il reddito di cittadinanza è una

(Di sabato 23 giugno 2018) "Ci sonodel ministro dell'Economiae del viceministro Castelli comprensibili. Penso anche, però, che siamo di fronte a una emergenza assoluta che richiede una risposta subito. Per questo in accordo con il presidente del Consiglio ho convocato un tavolo sul tema già dalla prossima settimana. Questo tema deve avere la priorità assoluta". Lo afferma il vice premier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio."Non possiamo accettare che ci siano bambini in povertà assoluta, cioè che non hanno da mangiare, e non fare nulla. Alle famiglie che versano in queste condizioni, ai padri e alle madri che non sanno come portare un piatto in tavola va data una risposta subito", ha detto Di Maio."Non so a cosa si riferiva" il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Luigi Di Maio quando ha auspicato l'introduzione deldientro ...