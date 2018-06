Camera | Questore D’Incà M5S rinuncia a indennità di carica

meteoweb.eu

(Di sabato 23 giugno 2018) Roma, 23 giu. (AdnKronos) – Federico D’Incà, deputato del Movimento 5 stelle, hato all’di, pari a 3.117,69 euro mensili, che gli spetta in seguito alla nomina adella. ‘Farò risparmiare alla-annuncia- 187mila euro e rinuncio quindi personalmente a 106 mila euro che mi spetterebbero nel corso dei 5 anni per lache mi è stata affidata. Credo che questo sia il modo più concreto di rispondere ai tanti cittadini che chiedono alla politica un cambiamento fatto di esempi concreti”. ‘Nella passata legislatura ‘ricorda il deputato veneto- avevo restituito, mettendoli a disposizione del fondo per le piccole imprese, oltre 190 mila euro. Anche in questa legislatura il M5S continuerà a dare prova di onestà e trasparenza, combattendo gli sprechi e andando a tagliare i privilegi della politica. Mi ...