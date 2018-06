Ford Fiesta è una famiglia Ecco crossover e sportiva

Ford Fiesta - Active e ST : la famiglia si allarga : La Ford Fiesta non è più una semplice utilitaria ma una vera famiglia di vetture: debutta la nuova generazione di St e l'inedita Active, versione crossover della...

Ford Fiesta Active - la prova de Il Fatto.it – La citycar si veste da crossover – FOTO : Coniando un neologismo, per Ford si potrebbe parlare di “Activizzazione”, visto il fervore col quale la Casa si prepara ad allargare la platea delle sue proposte crossover: l’inedito allestimento Active, pensato per conferire maggior attitudine all’avventura ai modelli esistenti, investe non soltanto la Fiesta ma pure la piccola Ka+ e la stessa nuova Focus. L’impressione è positiva: la Fiesta Active non può avere l’appeal di originalità ...

Fiesta Active - la compatta di successo Ford si trasforma in Crossover : COLONIA - A prescindere dalla reale destinazione d'uso, le variabili offerte su Ford Fiesta non potevano non contemplare il mondo dei Crossover. Una versione destinata principalmente al...

Nuova Ford Fiesta ST : la piccola bomba sfodera 200 CV di puro divertimento [FOTO e PREZZO] : La più potente delle Fiesta nasconde un 1.5 litri turbo benzina coadiuvato da un differenziale autobloccante in grado di offrire performance velocistiche di razza Ford ha svelato dettagli sulla Nuova Fiesta ST che, per la prima volta, è equipaggiata con un differenziale meccanico a slittamento limitato, migliorandone la trazione in curva. Le nuove molle a bilanciamento delle forze, brevettate da Ford, migliorano la stabilità, la flessibilità e ...

Ford - la 'doppia anima' di Fiesta nelle versioni Active e ST : Questo motore è caratterizzato dalla prima applicazione al mondo di tecnologie di disattivazione dei cilindri su un motore a 3 cilindri per il motore EcoBoost da 1.0, che ne migliora l'efficienza , e ...

Ford Fiesta ST - la passione per la guida" : Non potevano non completare il pacchetto della ST , Sport Technologies, sistemi di assistenza alla guida di serie come il Lane Keep Assist e il Cruise Control; l'infotaiment Sync3 con schermo a 6.5 ...

Ford Fiesta - Al volante della nuova Active 1.0 EcoBoost : Le Suv hanno cambiato a tal punto il mercato globale da portare diverse Case a trasformare la propria gamma, creando anche specifiche versioni di familiari e compatte che strizzano l'occhio all'off-road. Un esempio è la Ford che, preparandosi alla futura transizione che porterà a una svolta radicale per la gamma, ha introdotto la famiglia Active, la cui progenitrice è la Fiesta di settima generazione che abbiamo provato proprio nella sua ...

Ford Fiesta Active - la compatta diventa crossover : ROMA - La settima generazione di Fiesta ha portato la bestseller , europea, Ford verso una nuova maturità . Tuttavia nel 2018 una declinazione 'sport utility oriented' è imprescindibile per qualsiasi modello, così Ford lancia sul mercato Fiesta Active . Un crossover urbano che va ad affiancare il Suv compatto EcoSport, per nuova ...

Novità auto 2018 : Ford presenta la Nuova Fiesta ST - caratteristiche e prezzo : Il motore della Nuova Ford Fiesta Il motore EcoBoost 1.5 della Fiesta ST è caratterizzato dalla prima applicazione al mondo di tecnologie di disattivazione dei cilindri su un motore a 3 cilindri per ...

Ford - Al volante della Fiesta ST - VIDEO : Il leggendario track 7 sul circuito di prova della Ford a Lommel, in Belgio, è stato il terreno ideale per mettere alla prova la nuova Fiesta ST. Un tracciato molto tecnico, stretto e tortuoso, ricco di saliscendi, perfetto per far schizzare alle stelle il tasso di adrenalina, dove sono stati plasmati alcuni dei modelli più leggendari dellOvale blu: dalla Focus RS, alla intramontabile Mustang. Sfida alle hot hatch. Lobiettivo era quello di ...

