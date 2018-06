Onu | gli Stati Uniti si ritirano dal Consiglio dei diritti umani in segno di protesta

Gli Stati Uniti si ritirano dal Consiglio dei Diritti Umani dell'Onu : L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani Zeid Ràad Al Hussein ha definito il ritiro 'deludente, se non addirittura sorprendente'.Gli Stati Uniti scelgono, ancora una volta, la via della rottura con la comunità internazionale.L'ambasciatrice Usa alle Nazioni Unite ha annunciato che il suo Paese si ritira dal Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, definito come "la fogna della faziosità politica".--"Prendiamo questa ...

sottolineando che "l'architettura delle Nazioni Unite sui diritti umani svolge un ruolo molto importante nella loro promozione e protezione in tutto il mondo".

