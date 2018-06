Google | un algoritmo di intelligenza artificiale prevede quando morirai con una

meteoweb.eu

: #Google scoprirà la data della morte con un algoritmo - Agenzia_Ansa : #Google scoprirà la data della morte con un algoritmo - infoitinterno : Google scoprirà la data della morte con un algoritmo - mariadmarzano : RT @Agenzia_Ansa: #Google scoprirà la data della morte con un algoritmo -

(Di mercoledì 20 giugno 2018)ha sviluppato undiche puòrecon una precisione del 95%. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Nature.ha applicato l’ad una grande quantità di dati di oltre 216.000 pazienti ricoverati per almeno 24 ore in due centri medici. “Eravamo curiosi di sapere se l’fosse in grado di produrre previsioni valide in un’ampia gamma di problemi e risultati clinici. Abbiamo quindi selezionato risultati da ambiti divergenti, includendo un importante esito clinico (morte), una misura standard della qualità delle cure (nuovi ricoveri), una misura dell’utilizzazione delle risorse (lunghezza del soggiorno) e una misura della comprensione dei problemi del paziente (diagnosi)”, hanno spiegato i ricercatori. Lo studio ha scoperto che l’potevare con precisione il ...