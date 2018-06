Alla frontiera tra Messico e Texas Nel limbo delle famiglie in fuga

I bambini di Trump - Alla frontiera Usa-Messico si assiste al regresso della storia : di Renato Foschi* Stanno facendo molto rumore le immagini e i suoni dei pianti e dei lamenti dei bambini separati dai genitori fuggiaschi che tentano di entrare nelle frontiere a sud degli Stati Uniti. I bambini vengono separati dai genitori che sono incarcerati per il tempo necessario alla giustizia americana, settimane o mesi, per giudicare i genitori e decidere se respingere il loro ingresso. I bambini vengono tenuti in veri e propri recinti ...

Melania Trump : «Odio vedere i bambini separati dalle famiglie Alla frontiera» : «La signora Trump odia vedere i bambini separati dalle loro famiglie e spera che da entrambi i lati si possa arrivare a una riforma dell’immigrazione. Crede che abbiamo bisogno di un paese che segua tutte le leggi, ma anche di un paese che governi con il cuore». Melania Trump non parla direttamente, ma attraverso la sua portavoce, Stephanie Grisham. Non ci va però per il sottile e non risparmia una frecciata alla politica del marito, ovviamente ...

Straniero arrestato Alla frontiera : Straniero arrestato alla frontiera. La polizia ha fermato l'uomo all'aeroporto. Espulso in precedenza Era rientrato illegalmente in Italia nonostante fosse stato espulso dal Tribunale di Varese a ...

Gaza - nuovi scontri Alla frontiera : diversi morti e oltre 600 feriti : Gaza, nuovi scontri alla frontiera: diversi morti e oltre 600 feriti Gaza, nuovi scontri alla frontiera: diversi morti e oltre 600 feriti Continua a leggere L'articolo Gaza, nuovi scontri alla frontiera: diversi morti e oltre 600 feriti proviene da NewsGo.

Mondiali : “tifosi avversari separati Alla frontiera” : Tifosi di squadre avversarie verranno separati durante i controlli di frontiera in occasione del mondiale in Russia. Lo ha detto il capo del controllo frontaliero russo, il generale dell’FSB Igor Shmotkin, in un’intervista con la Tass. L’iniziativa fa parte di un insieme di “misure tecniche e organizzative” volte a ottimizzare il funzionamento dei punti di ingresso durante il mondiale. “Faremo tutto il ...

Fermato Alla frontiera con 235mila euro : broker molisano denunciato per riciclaggio : Dalla Guardia di Finanza. L'uomo, 40 anni, aveva messo il denaro in un marsupio, nascosto sotto il sedile dell'auto guidata da un parente. Ai 'baschi verdi' aveva detto di non trasportare valuta ...

Il Quirinale Alla frontiera : Ora il problema maggiore è Paolo Savona , che Matteo Salvini vuole all'Economia non perché specchiato economista, ma per le recenti e violente posizioni anti euro , vedi Cingolani nell'inserto III, . ...

PERUGIA - 3 ALBANESI ESPULSI E ACCOMPAGNATI Alla FRONTIERA : PERUGIA Prosegue il piano di contrasto all'immigrazione clandestina attuato dALLA Polizia di Stato. Tra il 2 ed il 3 maggio scorsi sono stati 5 gli stranieri colpiti da provvedimento di ESPULSIone tre ...

3 cittadini albanesi espulsi con accompagnamento Alla frontiera. : Un cittadino gambiano colpito da ordine del questore di lasciare il territorio nazionale. Un cittadino tunisino accompagnato al c.p.r. , UMWEB, Perugia. Prosegue il piano di contrasto all'immigrazione ...