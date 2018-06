Juventus | Icardi o Cavani | questo l’unico modo per rinunciare ad Higuain

Juventus - Icardi - Morata - Martial : lo sprint è confermato : TORINO - Le parole di Massimiliano Allegri , sono state come sempre chiare e rappresentano una conferma importante alle linee guida del mercato juventino che vi abbiamo descritto nelle ultime ...

Calciomercato Juventus - Allegri scatenato : il portiere titolare - lo scambio Higuain-Icardi ed il Real Madrid : Calciomercato Juventus – La Juventus attivissima sul fronte mercato, i bianconeri sono al lavoro per preparare la prossima stagione. Nelle ultime ore sono arrivate importanti indicazioni da parte di Massimiliano Allegri in un collegamento in diretta con gli studi di Tiki-Taka: “la panchina del Real? Ho parlato con Perez, sono lusingato ma ho deciso di restare in una grande squadra, che ha grandi progetti e vuole continuare a vincere. ...

Juventus - Marotta : 'Icardi da noi è fantacalcio' : La Juventus non intende strappare Mauro Icardi all'Inter. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato bianconero Giuseppe Marotta. 'Sicuramente parliamo di un ottimo giocatore, che...

Juventus - Golovin ad un passo. Marotta conferma : “Più di un’ipotesi”. E su Icardi… : Juventus, Golovin- La Juventus si avvicina in maniera netta e decisa su Alekandr Golovin. Il centrocampista russo, attualmente in forza al CSKA Mosca rappresenta un chiaro obiettivo per il centrocampo bianconero. A confermarlo è stato lo stesso Marotta che ha dichiarato: “Golovin? Più che un’ipotesi“. 25 milioni la richiesta del club russo, 17-18 milioni l’offerta […] L'articolo Juventus, Golovin ad un passo. ...

Juventus - Marotta : 'Icardi? Fantacalcio. Higuain? Non ha mai chiesto di essere ceduto' : 'Icardi? È una suggestione. Sicuramente parliamo di un ottimo giocatore, che è dell'Inter. Le notizie giornalistiche ce lo hanno avvicinato ma rientra nella fantasia e nel fantacalcio'. Il dg della ...

Juventus - Marotta : 'Higuain non ha chiesto la cessione. Icardi? Fantacalcio' : ROMA - Per la Juventus 'i giocatori sono incedibili fino al momento in cui gli stessi non chiedono di essere ceduti. Nel caso di Higuain , anche se sapete che in questo momento è ai Mondiali, non ci è ...

Inter-Icardi - attenzione : Wanda Nara incontrerà la Juventus : Vacanze finite per Mauro Icardi e Wanda Nara. La moglie-agente dell’attaccante argentino, stando a quanto riportato dai colleghi di “TuttoSport“, incontrerà la Juventus per discutere del potenziale trasferimento in bianconero di Icardi. Un incontro che verterà sulla potenziale offerta contrattuale bianconera applicata ad uno scambio, per nulla semplice, con Higuain. Tuttavia, Wanda Nara, prima di discutere il rinnovo con l’inter, vorrà ascoltare ...

Juventus - irrompe Wanda : si riparte da Icardi-Higuain : TORINO - irrompe Wanda Nara . Il rientro dalle vacanze della moglie-manager di Mauro Icardi riaccende i riflettori su quello che potrebbe diventare lo scambio del secolo. Tra fasi di stallo, ...

Edicola : l'Inter copre d'oro Icardi e sogna Nainggolan - la Juventus punta Milinkovic-Savic : Intanto, stando al Corriere dello Sport, l'Inter continua a lavorare per Radja Nainggolan . La nostra opinione: mossa doverosa di Ausilio che, al di là di tutte le speculazioni di mercato, non può ...

Briatore sulla Juventus : “gli scudetti sono 37 - sì ad Icardi ma senza Wanda Nara…” : sono ore calde sul mercato della Juventus, in particolar modo continuano le voci su un possibile scambio Higuain-Icardi. Ecco le parole di Flavio Briatore alla trasmissione La Zanzara su Radio 24: “Consigliare a Buffon di andare al Psg? Sì, 100%. Fa bene sicuramente a continuare, un portiere come Buffon secondo me poteva continuare alla Juve. Lì sono problemi loro, ma io l’avrei trattenuto almeno un’altra stagione. Scambio Higuain-Icardi? ...