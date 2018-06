Svezia-Corea del Sud | Mondiali 2018 | orario d’inizio e come vederla in tv

oasport

: @paolocifani @dbrlsn @Stufo_Marcio @GavinoSanna1967 @LeoDeSanc @repubblica Temo lei non abbia idea di che cosa si s… - borghi_claudio : @paolocifani @dbrlsn @Stufo_Marcio @GavinoSanna1967 @LeoDeSanc @repubblica Temo lei non abbia idea di che cosa si s… - repubblica : Corea del Sud, lo stratagemma per depistare la Svezia: numeri di maglia invertiti in allenamento - DiMarzio : #Mondiali2018 | La #KOR e la pretattica... ?? -

(Di lunedì 18 giugno 2018) Seconda partita del Gruppo F:del Sud sa già di spareggio per queste due formazioni. Siamo nel girone della Germania, sconfitta dal Messico all’esordio, per cui la lotta per la qualificazione è già serratissima dopo il primo risultato a sorpresa della rassegna russa. È essenziale non perdere punti per strada, motivo per cui perdere questa sfida vorrebbe dire già rinunciare ai sogni di gloria, a meno di clamorosi ribaltoni. Quello del Nizhny Novgorod Stadium è il quinto confronto tra le due squadre (2 vittorie per lae 2 pareggi), il primo in un Mondiale. Oggi, lunedì 18 giugno, il fischio d’inizio è fissato per le ore 14.00. La sfida sarà trasmessa in tv da Italia 1, mentre in streaming sarà visibile su Premium Play. OA Sport assicurerà la diretta live testuale integrale della partita. Di seguito il programma completo dell’incontro. Lunedì 18 giugno ...