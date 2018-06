Il giorno di San Vito a Merine | benedizione degli animali e Santa Messa con

Autovie Venete : quasi 1.800 mezzi pesanti in più al giorno in autostrada : Cresce il traffico sulla rete di Autovie Venete , che nel 2017 ha registrato un incremento del 2,6% sul 2016 , passando da 47 milioni 33mila transiti a 48 milioni 262mila . A farla da padrone il ...

Il premier Conte ad Amatrice e le sanzioni di Trump alla Russia. Le notizie del giorno in breve : DALL'ITALIA Successo della Lega e del centrodestra alle amministrative. La coalizione guidata da Matteo Salvini esce rafforzata dal voto nei 761 comuni, vincendo al primo turno in tre capoluoghi: Treviso, Vicenza e Catania. Il centrosinistra perde Terni, dove andranno al ballottaggio Lega e M5s, m

Lecco - ferisce 4 carabinieri e sanitari del 118 : fermato un uomo privo di permesso di soggiorno e già espulso due volte : Ha aggredito carabinieri, sanitari del 118, medici del Pronto soccorso. Un marocchino di 20 anni, privo di permesso di soggiorno e già espulso dall’Italia con due decreti del questore di Lecco, è stato fermato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, danneggiamenti aggravati e ingiurie. L’episodio è accaduto giovedì sera in un negozio di Merate, nel Lecchese. Ismail Attane, 20 anni, si trovava ...

L'appello della Cei e il governo Sánchez. Le notizie del giorno - in breve : DALL'ITALIA “L’iva non aumenterà, avete la mia parola”, ha detto Di Maio intervenendo all’assemblea di Confcommercio: “Le clausole di salvaguardia saranno disinnescate, aboliremo tutti gli strumenti come lo spesometro e il redditometro e inseriremo l’inversione dell’onere della prova”, ha aggiunto i

Debito pubblico quei 180 milioni che ogni giorno affossano l'Italia : Cercare le cause del un Debito stellare è compito degli storici, ma quello che fa paura è la cronaca. Ad esempio: gli ultimi governi, nonostante i proclami e i titoli compiacenti dei giornali, non ...

Basket Santa Rita Taranto. Una partita al giorno per tre giorni. In palio c'è la serie B : Per la cronaca, le due pugliesi in corsa per la B saranno impegnate a Ferentino. Fas Basket Corato, prima classificata al termine della stagione regolare, affronterà Virtus Pozzuoli venerdì 1° giugno ...

#iomimeraviglio : Il nuovo progetto Sanpellegrino che cattura le meraviglie di ogni giorno [video] : Sanpellegrino, stile della tradizione delle bibite italiane, ha dato il via alla seconda edizione di #iomimeraviglio, un’iniziativa a 360° che porterà gli italiani a riscoprire le piccole meraviglie quotidiane. Il progetto vedrà per la prima volta in TV un nuovo ed emozionante spot, una campagna integrata con un concorso digitale presente anche in store e una limited edition di tre iconiche referenze. #iomimeraviglio ispira le persone a ...

Preghiera Santa Rita da Cascia/ L'invocazione per una causa impossibile - Santo del giorno - 22 maggio - : Santa Rita da Cascia si celebra Il 22 maggio. Nota come la Santa degli impossibili e l'avvocatessa dei casi disperati. Una tradizione devozionale. Ecco la Preghiera:"Sotto il peso del dolore, a te, cara Santa Rita, io ricorro fiducioso di essere esaudito. Libera, ti prego, il mio povero cuore dalle angustie che l’opprimono e ridona la calma al mio spirito, ricolmo di affanni. Tu che fosti prescelta da Dio per avvocata dei casi più ...

SAN VITTORIO/ Santo del giorno - il 21 maggio si celebra il patrono di Roccella Ionica : Il 21 maggio si celebra San VITTORIO. Il Santo è stato un soldato romano patrono della cittadina calabrese Roccella Ionica nota per lo splendido mare che si trova sul versante dello Ionio.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 06:21:00 GMT)

ROSANNA VAUDETTI / Video - l'ex Signorina Buonasera ricorda il rimprovero di Mike Bongiorno (Domenica In) : ROSANNA VAUDETTI, l'ex Signorina Buonasera torna in televisione nel salotto domenicale di Rai Uno. Vedremo cosa racconterà della sua vita presente e del suo futuro. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 16:56:00 GMT)

Governo - Comune di Parma : "Inaudito togliere tassa di soggiorno. Non sanno come si fa turismo" : Il no della Capitale della Cultura 2020 e città Gastronomia Unesco: "Pensare di eliminarla è raccapricciante, vuol dire non conoscere per nulla le politiche...