Riforma Pensioni 2018 Quando la Quota 100? Dubbi | tempistiche e ‘piano’ verso la

ilsussidiario

: I 3 COMPROMESSI DI CONTE Flat Tax, riforma delle pensioni, reddito di cittadinanza: si parte per gradi… - marcotravaglio : I 3 COMPROMESSI DI CONTE Flat Tax, riforma delle pensioni, reddito di cittadinanza: si parte per gradi… - SoloCristy : RT @CottarelliCPI: Quando è stata introdotta l’indicizzazione delle pensioni? Forse non tutti sanno che deriva dalla riforma Sacconi del 20… - discordoconme : RT @CottarelliCPI: Quando è stata introdotta l’indicizzazione delle pensioni? Forse non tutti sanno che deriva dalla riforma Sacconi del 20… -

(Di mercoledì 13 giugno 2018)con 64 anni d'età e 36 anni di contributi: provvedimento in autunno, il commento del dem Cesare Damiano che avverte sull'APE social. Lacentrale del Governo sul temapotrebbe non averemolto “brevi”: un po’ perché, come si è visto con la legge Fornero e laparziale operata da Padoan e Poletti c’è bisogno di tempo per limare tutti i punti nodosi onde evitare poi ricorsi, polemiche e cortocircuiti su mancate coperture economiche. E un po’ perché, vedendo il piano del Governo sullanon è per nulla scontato che si riesca in breve ad eliminare i vari problemi di coperture e garanzie per alcune categorie di lavoratori.