Quali saranno le conseguenze della tensione tra Francia - Spagna e Italia sui migranti? : I migranti dell'Aquarius fanno rotta verso la Spagna, ma tra i Paesi europei volano gli stracci: l'Italia entra nel mirino degli insulti di Emmanuel Macron, che la definisce "cinica e irresponsabile", mentre per il ministro della Giustizia spagnolo, Dolores Delgado, Roma corre rischi di "responsabilità penali internazionali" per aver chiuso i porti alla nave dell'ong Sos Mediterranee. Il governo ...

Ginnastica - Serie A 2019 : la composizione dei prossimi campionati - Quali squadre ci saranno? Gare più rapide - livello più elevato : Si è conclusa la Serie A 2018 di Ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre. Ben 24 formazioni hanno partecipato a questa edizioni del torneo, generando delle Gare maratona di dieci ore in occasione delle tre tappe che si sono disputate ad Arezzo, Milano e Torino. Il tutto si era reso necessario per arrivare a una divisione più corretta delle squadre per la prossima stagione. In base alla classifica di quest’anno, infatti, si ...

Uomini e donne/ Oggi - 4 giugno - non va in onda : Quali saranno i nuovi protagonisti? (Trono Classico) : Uomini e donne finisce in panchina fino a settembre e Oggi, 4 giugno, non va in onda: quali saranno i nuovi protagonisti della prossima edizione del trono classico?(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 12:35:00 GMT)

Quali saranno le battaglie della nuova Lega di governo : A sei anni e mezzo dalla caduta del terzo esecutivo Berlusconi, nell'autunno del 2011, la Lega torna al governo: con Matteo Salvini e in alleanza post elettorale con i Cinque stelle. E' un Movimento molto diverso, quello che si appresta a governare di nuovo il Paese, con il suo leader che ha 'rottamato' la parola Nord dal simbolo e rinnovato il partito che fu di Umberto Bossi ispirandosi alle ...

Finita la tensione. Quali saranno le prime mosse di Conte? : Eppure sono molti i nodi da sciogliere per la squadra del professore universitario, in primis quel Def , Documento di economia e finanza, che proprio il neoministro Giovanni Tria dovrà definire per ...

F1 - GP Canada 2018 : Quali saranno le gomme a Montreal? Ferrari e Red Bull molto aggressive con le HyperSoft : Manca poco più di una settimana al GP del Canada, settima prova del Mondiale di Formula Uno. Il circuito dedicato a Gilles Villeneuve sarà teatro di grandi sfide, come al solito. Ferrari e Mercedes sono pronte a riprendersi la scena, dopo il trionfo dell’australiano della Red Bull Daniel Ricciardo a Montecarlo. Sulla pista “Stop&Go” di Montreal freni e motore saranno molto sollecitati e non è un caso che i top team ...

Città : Quali saranno quelle più abitate : Tra le megalopoli, Delhi sorpasserà Tokyo entro il 2030. I dati del rapporto World Urbanization Prospects 2018 dell'ONU

F1 - GP Monaco 2018 : Quali saranno le gomme scelte dai team? Ferrari e Red Bull aggressive con tante HyperSoft : Inutile negarlo. C’è grande attesa per quel che sarà il GP di Monaco, tra poco meno di due settimane, sesto appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. La vicenda “gomme”, con il battistrada ridotto, ha fatto parlare tanti e portato alle più classiche divisioni social tra innocentisti e colpevolisti nel confronti di Pirelli e di Marcedes. Nel Principato, sul circuito cittadino più famoso del mondo, si tornerà ...

Grande Fratello 15 : Luigi lite furiosa e minacce - Quali saranno i provvedimenti? Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le ultime news dalla casa del Grande Fratello. A quanto pare la quindicesima edizione del reality trasmesso da Canale 5 e condotto da Barbara D'Urso si sta trasformando in una soap opera. Diversi i guai che il programma ha dovuto affrontare questa stagione [Video], partendo dagli atti di violenza e bullismo fino ad arrivare all'abbandono degli sponsor. Ma i concorrenti hanno comunque deciso di aggiungere ...

Grande Fratello 15 : Luigi lite furiosa e minacce - Quali saranno i provvedimenti? : Eccoci con un nuovo appuntamento con le ultime news dalla casa del Grande Fratello. A quanto pare la quindicesima edizione del reality trasmesso da Canale 5 e condotto da Barbara D'Urso si sta trasformando in una soap opera. Diversi i guai che il programma ha dovuto affrontare questa stagione, partendo dagli atti di violenza e bullismo fino ad arrivare all'abbandono degli sponsor. Ma i concorrenti hanno comunque deciso di aggiungere altra brace ...

La Champions League sulla Rai : Quali partite saranno trasmesse : Champions League sulla Rai in chiaro: grazie all'accordo con Sky Sport la tv di Stato dal 2018/2019 tornerà a trasmettere alcune delle partite delle squadre italiane qualificatesi. Ecco quali.

Lavoro : ecco Quali saranno le professioni del futuro : Nei prossimi 10 anni il 70% delle professioni evolverà in ambito tecnologico e digitale, ma solo il 24% degli studenti italiani si iscrive alle facoltà scientifiche e di questi solo il 34,8% sono donne. Promuovere le discipline scientifiche e una maggiore presenza femminile nelle discipline stem è stato il focus della 28a edizione di Campus Orienta! Il Salone dello Studente di Milano. Il momento di scegliere quale università frequentare è un ...

Capcom pubblicherà due nuovi grossi giochi entro i 2019 - Quali saranno? : Capcom potrebbe lanciare due nuovi grossi giochi nel corso di quest’anno e i titoli potrebbero essere annunciati durante l’E3 2018. Durante l'ultimo resoconto finanziario, Capcom infatti ha annunciato che intende pubblicare due nuovi giochi molto importanti entro la fine dell'anno fiscale attuale in programma per il 31 marzo 2019. Per questo motivo quindi possiamo dedurre che un annuncio ufficiale potrebbe arrivare proprio durante l'E3 2018. Il ...

F1 - GP Spagna 2018 : Quali saranno le gomme al Montmeló? La Ferrari utilizzerà più SuperSoft di Red Bull e Mercedes : Neanche il tempo di rielaborare le tante informazioni che il GP di Azerbaijan 2018 ci ha dato ed è subito tempo di proiettarsi al prossimo round spagnolo al Montmeló. Dall’11 al 13 maggio il Circus tornerà laddove si sono potuti udire i primi vagiti di questa stagione. Sulla pista iberica infatti le nuove vetture hanno mosso i primi passi anche se, c’è da dire, le condizioni climatiche incontrate non hanno proprio aiutato. Basti ...