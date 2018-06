“Fabrizio | sei proprio tu?” Ospite a Mattino 5 fa ‘quella’ dichiarazione Stupore in

caffeinamagazine

(Di venerdì 8 giugno 2018) L’ultima volta che si era aperto così tanto era seduto nello studio de L’intervista di Maurizio Costanzo. Oggi Fabrizio Corona torna a raccontarsi a5, facendosi intervistare da Federica Panicucci. Ora l’ex re dei paparazzi può finalmente tornare a far parte del mondo della televisione. Non poteva non rilasciare qualcheal programma, che ha seguito durante gli anni che è stato in carcere. Ovviamente non potevano mancare le domande su Silvia Provvedi, la futura signora Corona. Finalmente, dopo un breve periodo di crisi, Corona ha ritrovato la serenità a fianco della sua donna. Fabrizio ammette che ora sono molto felici e che tra loro c’è un legame davvero molto forte. Infatti, ricordiamo che Silvia è stata accanto a Corona, quando era chiuso in carcere. L’ex re dei paparazzi racconta che in un mese vedeva la Provvedi ben otto volte. Ed èdurante il ...