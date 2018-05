Vulcano Kilauea | nuove evacuazioni | la lava minaccia altre aree residenziali e intrappola

Vulcano Kilauea - 3 settimane dall’inizio delle eruzioni : ecco cosa è successo finora : A tre settimane dall’inizio , ora le eruzioni del Vulcano Kilauea sono più violente che mai. Le fessure attive sulla zona di faglia orientale del Vulcano stanno producendo fontane di lava alte come edifici di 20 piani e creando potenti fiumi di lava incandescente che si stanno riversando nell’oceano. ecco cosa è successo finora dal 3 maggio scorso. Decine di case sono state distrutte Non è solo la lava a distruggere le case, ma anche le enormi ...

Hawaii - a pochi passi dalla lava : ecco cosa si prova a documentare le eruzioni del Vulcano Kilauea : Occuparsi di un argomento come il disastro delle eruzioni del vulcano Kilauea sulla Grande Isola delle Hawaii non è una cosa che capita tutti i giorni. E nessuno lo sa meglio degli inviati che stanno contribuendo a fornire i dettagli di questa storia incredibile che ormai va avanti dal 3 maggio scorso. Una storia di devastazione e creazione allo stesso tempo. ecco cosa hanno prova to nell’angolo sudorientale della Grande Isola, quando si sono ...

Vulcano Kilauea : le eruzioni creano un magnifico show di luce nel cielo notturno [VIDEO] : Un nuovo video di una telecamera dell’Osservatorio Gemini in cima al Vulcano dormiente Mauna Kea delle Hawaii mostra una meravigliosa vista delle eruzioni in corso dell’attivissimo Kilauea . Le luci viste nelle nubi provengono dalle numerose fessure che continuano ad emettere lava nella suddivisione di Leilani Estates, alcune delle quali producono ancora enormi fontane di lava che raggiungono i 45 metri di altezza. Nelle ultime settimane, molte ...

Osservazione della Terra : appello alla NASA per il Vulcano Kilauea - un aiuto dall’alto : Non si placa l’attività del vulcano hawaiano Kilauea, a due settimane dalla fase più aggressiva dell’eruzione. Per rispondere all’emergenza in cui versa il territorio, dal 3 maggio devastato da fiumi di lava e nubi tossiche, l’United States Geological Survey (USGS), agenzia scientifica del governo degli Stati Uniti, ha fatto appello alla NASA e al suo Earth Science Distasters Program. Con l’aiuto dei sensori per l’Osservazione della Terra e ...