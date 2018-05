Rossoblù pronti per uno dei tornei più importanti d' Italia

Genoa - Rossi : "Lunghi - quei 5 mesi. I Rossoblù l'anno prossimo pronti per l'Europa" : 'E' la luce in fondo al tunnel dopo 13 mesi di duro lavoro, è una liberazione'. Gli occhi di Giuseppe Rossi sono quelli di uno che avrebbe spaccato il mondo se avesse avuto un fisico all'altezza del talento, e che adesso, a 31 anni, è pronto a riprovarci. L'ennesima rinascita, con un gol, quello alla Fiorentina lo scorso weekend, che in Serie A ...