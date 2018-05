Roland Garros 2018 | Francesca Schiavone lotta | fatali due tie-break L’azzurra eliminata

Diretta / Roland Garros 2018 - Ostapenko Kozlova (5-7) info streaming video e tv : Zverev - esordio dominante : Diretta Roland Garros 2018, info streaming video e tv: inizia il torneo di tennis dello Slam, sulla terra rossa di Parigi. Eliminate Sara Errani e Francesca Schiavone, vince Berrettini(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 18:38:00 GMT)

Roland Garros 2018 : Matteo Berrettini vola al secondo turno per la prima volta in carriera. Sconfitto in 4 set il tedesco Otte : Missione compiuta per Matteo Berrettini, impegnato nel primo turno del Roland Garros 2018. Sulla terra rossa di Parigi, l’azzurro ha superato il tedesco, n.157 del ranking, Oscar Otte con il punteggio di 3-6 7-6 6-2 6-1 in 2 ore 1 minuto di partita, conquistando per la prima volta in carriera l’accesso al 2° round di uno Slam. Il nome del prossimo avversario verrà fuori dalla sfida tra il lettone Ernests Gulbis ed il lussemburghese ...

Roland Garros - Dimitrov batte Safwat e avanza : PARIGI - Grigor Dimitrov supera il primo turno al Roland Garros , secondo Slam stagionale in corso sulla terra rossa di Parigi. Il tennista bulgaro, testa di serie numero 4, si e' imposto all'esordio ...

Roland Garros 2018 : Sara Errani si arrende in tre set ad Alizé Cornet. Azzurra eliminata al primo turno : Sara Errani saluta Parigi al primo turno. L’Azzurra, n.74 del mondo, è stata eliminata dalla francese Alizé Cornet, n.33 del ranking, con il punteggio di 2-6 6-2 6-3 in 2 ore di gioco. Un vero peccato per Sara, avanti di un set, ma non sostenuta a dovere dal servizio, troppo poco efficace contro la risposta della transalpina. Nel primo set l’avvio è tutto di marca italiana. Sarita domina la scena, imponendo il ritmo nello scambio e ...

Roland Garros – Cornet : infortunio - melodramma e… vittoria! Errani beffata al terzo set : Sara Errani battuta al terzo set nell’esordio nel Roland Garros: la tennista azzurra si arrende ad Alizè Cornet, infortunata ma… non troppo Esordio amaro per Sara Errani nel Roland Garros. La tennista azzurra si arrende al primo turno contro la giocatrice di casa Alizè Cornet. La francese accusa un infortunio alla coscia e non fa nulla per nasconderlo: smorfie di straziante dolore, ampi gesti verso il pubblico e il suo angolo dicendo “non ce la ...

