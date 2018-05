F1 | GP Monaco Montecarlo 2018 | Daniel Ricciardo il favorito | Vettel si gioca quasi tutto

F1 orario - GP Monaco 2018 : quando inizia il GP di Montecarlo? Il programma e la griglia di partenza. Come vederlo in tv : Sarà Daniel Ricciardo a scattare davanti a tutti nel Gran Premio di Monaco di oggi. L’australiano della Red Bull è in cerca del suo primo successo sui saliscendi e sulle tortuose strade del Principato, dopo aver dominato le qualifiche, regolando Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas, mentre il suo compagno di scuderia, Max Verstappen prenderà il via dalla ultima posizione. L’edizione 2017 della gara ...

F1 - GP Monaco 2018 : il programma della gara di Montecarlo. Orario e palinsesto tv. Come vederla gratis e in chiaro : Domenica 27 maggio si correrà il GP di Monaco 2018, sesta tappa del Mondiale F1. Sul circuito di Montecarlo si disputerà una delle gare più affascinante e glamour dell’intera stagione, un appuntamento caposaldo del calendario: tra le stradine del Principato si preannuncia grande spettacolo anche se Come sempre sarà molto difficile sorpassare visti gli spazi limitati. Scattare davanti è fondamentale su questo tracciato ma sarà vera ...

Formula 2 - Antonio Fuoco vince la Sprint Race del GP Monaco a Montecarlo : L'inno di Mameli a Monte Carlo! Tutto merito di Antonio Fuoco che nella Sprint Race di F2 nel Principato di Monaco, scattato dalla pole position, ha vinto con una gara perfetta. Il pilota calabrese ...

F1 – Ricciardo in pole a Montecarlo : la griglia di partenza del Gp di Monaco : Ricciardo in pole, Vettel al fianco dell’australiano della Red Bull, terzo invece Hamilton: la griglia di partenza del Gp di Monaco Stratosferica pole position di Daniel Ricciardo oggi a Montecarlo. L’australiano della Red Bull partirà dalla prima casella in griglia domani al Gp di Monaco, appena davanti a Sebastian Vettel, che sul finale è riuscito a far meglio di Hamilton, ‘rubandogli’ la prima fila. Terzo quindi il ...

Lewis Hamilton - GP Monaco Montecarlo 2018 : “Ero al limite. Sarà una gara complicata per noi domani!” : Fa quello che può Lewis Hamilton nelle qualifiche del GP di Monaco, sesta prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il leader della classifica iridata ha ottenuto il terzo tempo nel time-attack sulla pista del Principato, alle spalle del poleman Daniel Ricciardo (Red Bull) e di Sebastian Vettel (Ferrari), dovendo fare i conti con una Mercedes con tanti problemi di aderenza, che mal si adatta alle caratteristiche del circuito monegasco. “Qui ...

Griglia di partenza F1 - Qualifiche GP Monaco Montecarlo 2018. Ricciardo in pole position - Vettel secondo - Hamilton insegue : Dani Ricciardo ha conquistato la pole position del GP di Montecarlo 2018, sesta tappa del Mondiale F1. L’australiano della Red Bull ha messo in fila tutti i rivali e scatterà dalla posizione privilegiata per vincere la gara nel Principato ma Sebastian Vettel è ottimo secondo: il tedesco della Ferrari cercherà il colpaccio approfittando anche del terzo posto di Lewis Hamilton, inseguito a sua volta da Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas. Di ...

F1 - Gp di Monaco – Colpo di scena a Montecarlo : Red Bull in difficoltà - Verstappen rischia grosso : Max Verstappen rischia grosso a Montecarlo: dopo lo schianto in Fp3 l’olandese rischia grosso Clamorosa notizia dal paddock di Montecarlo. Contrariamente alla notizia circolata circa un’ora fa, secondo la quale il cambio della monoposto di Max Verstappen non avesse riportato danni dopo lo schianto dell’olandese contro le barriere al termine delle Fp3 del Gp di Monaco, la comunicazione ufficiale FIA lascia di stucco: è la Red ...