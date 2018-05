Andrea Damante ci ripensa? Il post ambiguo fa pensare a Giulia

Andrea Damante e quel tramonto che parla di Giulia : "One love" : Spesso una foto parla più di mille parole. Se poi questa foto viene postata da un ex tronista, su Instagram, con l'aggiunta del commento "One love", per i follower è inevitabile iniziare a...

Andrea Damante e la dichiarazione d'amore su Instagram : «È per Giulia De Lellis» : A poche settimane dalla rottura tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, sono ancora tanti i fan che sperano in una rappacificazione della coppia. E un indizio potrebbe esserci... Jeremias e il...

Giulia De Lellis/ Flirt con Jeremias Rodriguez o è ancora amore per Andrea Damante? Una sola certezza : Giulia De Lellis, dalla rottura con Andrea Damante al presunto Flirt con Jeremias Rodriguez: qual è la verità? Intanto la ragazza vola a Mikonos e...(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 07:13:00 GMT)

Giulia De Lellis e Jeremias Rodriguez stanno insieme? / Foto - l'ex di Andrea Damante vola a Mikonos e... : Jeremias Rodriguez sta corteggiando Giulia De Lellis? La sua confessione sul settimanale Nuovo apre a qualsiasi scenario, ma lei si mostra come una diva sui social.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 21:45:00 GMT)

Giulia De Lellis a Uomini e Donne si ricorda di Andrea Damante e si commuove Video : Nilufar Addati sta per scegliere [Video] tra i suoi due corteggiatori. Subito dopo aver annunciato i tronisti Maria saluta anche Giulia De Lellis che partecipera' all’interno dello studio alla scelta di Nilufar. Solo poche settimane fa, sui social, si potevano vedere i Video e le foto di Giulia De Lellis [Video] e Andrea Damante in Tanzania. Tra scimmie e giraffe i due ragazzi sembravano felicemente innamorati. In Tanzania la bellissima Giulia ...

Giulia De Lellis a Uomini e Donne si ricorda di Andrea Damante e si commuove : Nilufar Addati sta per scegliere tra i suoi due corteggiatori. Subito dopo aver annunciato i tronisti Maria saluta anche Giulia De Lellis che parteciperà all’interno dello studio alla scelta di Nilufar. Solo poche settimane fa, sui social, si potevano vedere i video e le foto di Giulia De Lellis e Andrea Damante in Tanzania. Tra scimmie e giraffe i due ragazzi sembravano felicemente innamorati. In Tanzania la bellissima Giulia mostra dei ...

Giulia De Lellis in lacrime per Andrea Damante : ‘Voglio pensare a me stessa’ : E’ una Giulia De Lellis che non riesce a trattenere la commozione quella vista nella recenti puntate del Trono Classico di Uomini e donne, cui ha partecipato in qualità di opinionista trovandosi a commentare la scelta di Nilufar Addati (QUI per rivivere l’emozione di quel momento) e le vicende di Sara Affi Fella, ormai prossima anche lei a scegliere: Rientrare nello studio non è stato come tutte le altre volte, comunque oggi ero sola ...

Giulia De Lellis dopo Andrea Damante : "Voglio una persona che sappia darmi amore" (video) : Nelle ultime due puntate del trono classico di Uomini e Donne, Giulia De Lellis è stata la guest star d'eccezione della scelta di Nilufar Addati e dell'ultimo atto in studio di Sara Affi Fella. L'ex gieffina non ha trattenuto l'emozione e le lacrime per essere tornata alla corte di Maria De Filippi senza il suo storico compagno Andrea Damante che ha conosciuto proprio grazie al programma:prosegui la letturaGiulia De Lellis dopo Andrea Damante: ...

Giulia De Lellis e Andrea Damante - è ancora amore? «Hanno cenato insieme al ristorante» : Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme? Sono tanti i fan della coppia a sperarlo e a cercare di interpretare ogno più piccolo indizio social per capire se c'è in atto un...

Cena a sorpresa tra Giulia De Lellis e Andrea Damante : La Cena tra Giulia De Lellis e Andrea Damante fanno sperare i tanti fan della coppia. Il sito riporta le parole della persona che li ha visti insieme”: «Vi segnalo che Giulia e Andrea erano a Cena nello stesso locale e seduti allo stesso tavolo dopo il concerto, un locale fuori l’Arena. Mia sorella era lì, ma purtroppo non è riuscita a fotografarli in quanto Giulia ha chiesto ad alcune ragazze di non farlo: ‘Ragazze, scusate, ora non ...

Giulia De Lellis e Andrea Damante - è ancora amore? «Hanno cenato insieme nello stesso ristorante» : Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme? Sono tanti i fan della coppia a sperarlo e a cercare di interpretare ogno più piccolo indizio social per capire se c'è in atto un...

Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono incontrati : pace fatta? : Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme a cena dopo il concerto Ieri sera Andrea Damante e Giulia De Lellis sono stati sorpresi ad assistere allo stesso concerto. Difatti i due ex innamorati hanno pubblicato delle foto sui social, che hanno lasciato pochi dubbi ai rispettivi fan. Tuttavia non è dato sapere se i due siano andati a tale evento insieme o se magari avranno avuto modo di incontrarsi una volta lì. Ma non è finita qua perchè proprio ...

GIULIA DE LELLIS/ Uomini e Donne - ama ancora Andrea Damante? Le lacrime sono un chiaro indizio : GIULIA De LELLIS ha versato lacrime nell'ultima puntata di Uomini e Donne assistendo alla scelta di Nilufar Addati: è l'indizio del suo amore, ancora molto forte, per Andrea Damante?(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 14:20:00 GMT)

Andrea Damante e Giulia De Lellis insieme nel giorno dell’anniversario : Tra Andrea Damante e Giulia De Lellis è iniziata la fase del disgelo? Questo è quel che sperano i fan dopo aver dato un occhio ai rispettivi profili social. In data 21 maggio, infatti, i due ex fidanzati conosciutisi a Uomini e donne si trovavano nello stesso posto, l’Arena di Verona, per partecipare a una delle numerose date che Jovanotti ha in programma proprio nella storica location. Lei era lì con alcune amiche, lui non è dato saperlo ...