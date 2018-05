Roma | parte il restyling delle panchine in parchi e giardini

Giro d’Italia 2018 - ventunesima tappa Roma-Roma : orario di partenza e di arrivo. Le vie - i quartieri - le strade e i comuni che verranno attraversati : Domenica 27 maggio si conclude il Giro d’Italia 2018 con la ventunesima tappa, la Roma-Roma di 115 chilometri. Passerella finale per il gruppo tra le bellezze della Città Eterna, la classifica generale sarà già definita e verrà incoronato il vincitore della Corsa Rosa. Previsto un circuito di 10,5 chilometri da percorrere per 11 volte, ci si muoverà esclusivamente nella Capitale che sarà dunque l’unico comune attraversato oggi. ...

Raggi : “Pecore tosaerba a Roma” - parte progetto/ L'entusiasmo di Coldiretti : "Una grande opportunità" : Virginia Raggi: parte il progetto "pecore tosaerba a Roma" nelle periferie e nei parchi. "Non le porteremo in centro": la decrescita "ovile" nella Capitale(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 00:31:00 GMT)

RAGGI : “PECORE TOSAERBA A Roma” - PARTE PROGETTO/ L’esperienza positiva di Berlino e della Francia : Virginia RAGGI: PARTE il PROGETTO "pecore TOSAERBA a Roma" nelle periferie e nei parchi. "Non le porteremo in centro": la decrescita "ovile" nella Capitale(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 21:21:00 GMT)

RAGGI : “PECORE TOSAERBA A Roma” - PARTE PROGETTO/ L’esperienza positiva di Berlino e della Francia : Virginia RAGGI: PARTE il PROGETTO "pecore TOSAERBA a Roma" nelle periferie e nei parchi. "Non le porteremo in centro": la decrescita "ovile" nella Capitale(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 21:21:00 GMT)

Raggi : "pecore tosaerba a Roma" - parte progetto/ "Non staranno in centro" : decrescita 'ovile' nella Capitale : Virginia Raggi: parte il progetto 'pecore tosaerba a Roma' nelle periferie e nei parchi. 'Non le porteremo in centro': la decrescita 'ovile'.

Raggi : “pecore tosaerba a Roma” - parte progetto/ “Non staranno in centro” : decrescita ‘ovile’ nella Capitale : Virginia Raggi: parte il progetto "pecore tosaerba a Roma" nelle periferie e nei parchi. "Non le porteremo in centro": la decrescita "ovile" nella Capitale(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 19:00:00 GMT)

Europei 2020 - ecco le date e le sedi ufficiali : si parte da Roma il 12 giugno : Sono state definite oggi le date degli Europei 2020, che per la prima volta si terranno in via itinerante. Saranno 12 i Paesi che saranno toccati dalla manifestazione. Le novità non sono finite qui: per la prima volta infatti non ci sarà nessuna Nazionale qualificata di diritto (non essendoci un unico Paese ospitante) ma in […] L'articolo Europei 2020, ecco le date e le sedi ufficiali: si parte da Roma il 12 giugno è stato realizzato da ...

Roma - si è dimesso l’assessore alle Partecipate Alessandro Gennaro : si tratta dell’ottavo addio alla giunta Raggi : Alessandro Gennaro si è dimesso. Come lasciato intendere quasi due mesi fa, in concomitanza con l’addio del delegato al Commercio, Adriano Meloni, l’assessore alle Partecipate del Comune di Roma lascia il suo incarico in Campidoglio per “ragioni strettamente personali” e “incompatibilità con altri impegni professionali”. Si tratta dell’ottavo addio alla giunta capitolina in questi quasi 2 anni di mandato, compreso il giudice Raffaele De ...

Roma : Comune partecipa a “Settimana cimiteri storici europei” : Roma – Roma Capitale partecipa alla ‘Settimana dei cimiteri storici europei’. Organizzata dall’Asce-Association of Significant Cemeteries in Europe per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio cimiteriale. Da lunedì 28 maggio a domenica 3 giugno il Cimitero Monumentale del Verano accoglierà una serie di eventi culturali. E aprirà straordinariamente le porte del Centro di Documentazione a cittadini e turisti. In ...

Rifiuti Roma - inchiesta sui saccheggiatori delle isole ecologiche. Con il via libera da parte di alcuni dipendenti Ama : Vanificano la buona condotta di migliaia di Romani saccheggiando le isole ecologiche e gettando i Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (raee) nelle discariche abusive. Tutto ciò con la determinante compiacenza di una parte dei lavoratori Ama. E rendendo così le conseguenze sul decoro della Capitale ancora più devastanti di quelle derivanti dalle già note difficoltà strutturali nella gestione ordinaria dei Rifiuti. È in fase ...

Roma - Palazzo Barberini riparte dal Narciso di Caravaggio e inaugura 11 nuove sale : È la riflessione sull'identità, ossessione degli artisti di ogni epoca, al centro della mostra "Eco e Narciso", allestita a Palazzo Barberini di Roma dal 18 maggio al 28 ottobre, che indaga il tema del ritratto e dell'autoritratto attraverso 37 opere di 25 artisti provenienti dalle collezioni delle Gallerie Nazionali Barberini Corsini e del Maxxi.Continua a leggere

Roma Web Fest - aperte le iscrizioni per partecipare alla sesta edizione : Importanti partnership con il mondo della branded economy, con televisioni e produzioni cinematografiche renderanno indimenticabile un'edizione che si svolgerà dal 28 al 30 novembre presso La Casa ...

Buffon - l’agente : “non sarà un addio alla Totti - quelle celebrazioni appartengono ai Romani” : “Non sarà un addio alla Totti, quelle celebrazioni appartengono allo stile focoso romano. Sotto la Mole mi aspetto piuttosto un saluto simile a quello di Del Piero. Un quarto d’ora prima succederà qualcosa, magari come il lenzuolo ‘Ciao Platini'”. Sono le parole di Silvano Martina sull’addio al calcio giocato di Gianluigi Buffon, di cui è stato l’agente. “Ho avuto il piacere di accompagnare nel suo ...

WTA Roma - Piove sul bagnato - ko anche Errani. Parte bene Maria Sharapova : Alla fine l'ex numero uno del mondo costruisce bene la rimonta e al jeu decisif non sbaglia. Esce un po' a sorpresa di scena Kiki Bertens , finalista a Madrid, al tappeto contro Maria Sakkari. Clicca ...