Perché Giorgio Manetti forse abbandonerà Uomini e Donne

dilei

: È per questo che chiedo a chiunque dice voi non siete italiani... ma perché non fate un referendum per cacciarci vi… - Pfaborgo : È per questo che chiedo a chiunque dice voi non siete italiani... ma perché non fate un referendum per cacciarci vi… - orsetta15 : @giorgio_carta Avvocato ha notato che una delle false e ipocrite scrive sempre a Repubblica,chissà perché? -

(Di sabato 26 maggio 2018)lascia? Secondo le ultime indiscrezioni a settembre il cavaliere non prenderà più parte al Trono Over. 62 anni e un fascino che fa impazzire leè diventato nel corso degli anni uno dei personaggi cult del programma di Maria De Filippi. Il pubblico ha cominciato a notarlo fra la schiera dei corteggiatori quando il cavaliere toscano ha iniziato una relazione con Gemma Galgani. Per mesi i due hanno fatto sognare milioni di telespettatori, finendo persino in prima serata, fra baci appassionati, lacrime e un amore romantico. Lui, che si fa chiamare “Il Gabbiano”, dal romanzo di Anton Čechov, si definisce un uomo “libero” e che vive la passione senza pensare al domani. Dopo l’addio alla dama torinese,è diventato uno dei cavalieri più corteggiati del Trono Over. Per lui sono arrivate centinaia di, ma ...